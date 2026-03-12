Equipe que faz seu segundo ano na Stock Car em 2026, a CAR Racing passa a ter um reforço de peso para a sequência da temporada deste ano. Mauro Vogel, um dos mais experientes e vencedores engenheiros da história da categoria máxima do esporte a motor nacional, vai trabalhar como consultor técnico do time sediado em Cotia (SP).

Será a primeira vez em que Vogel terá esta função em uma equipe da Stock Car. Ele vai trabalhar diretamente com os engenheiros e pilotos da Car Racing, que em 2026 conta com Léo Reis, Rafael Reis, Felipe Baptista e Vicente Orige.

Mauro capitaneou a própria equipe por décadas e colaborou, ao longo dos anos, com a formação e a trajetória de diversos pilotos que fizeram sucesso na categoria, casos de Thiago Camilo, Felipe Fraga e, mais recentemente, sendo peça-chave no tricampeonato de Gabriel Casagrande.

“Estou muito contente com o convite que o Leandro [Reis] e a CAR Racing fizeram para mim. É uma honra começar um novo desafio depois de tantos anos na Stock Car, e estou muito feliz com esse novo momento. Espero ajudar a equipe, que é uma das mais novas do grid, a seguir com uma trajetória de grandes resultados”, disse Mauro Vogel.

Leandro Reis também exalta a chegada do profissional para a equipe. O chefe da CAR Racing reconhece a trajetória de Vogel na categoria mais longeva do automobilismo brasileiro e destaca ainda que, com Mauro, o time ganha ainda mais capacidade de brigar por resultados positivos com seus quatro pilotos.

“Estou muito feliz com a chegada na CAR Racing de um dos grandes mestres da Stock Car, Mauro Vogel. Ele é um dos nomes mais importantes da história da categoria, com diversas vitórias e títulos. A gente sempre busca estruturar cada vez mais nosso time com os melhores profissionais e tenho certeza de que o Vogel nos ajudará muito com sua experiência”, disse Reis.

A próxima etapa da temporada de 2026 da Stock Car está marcada para os dias 27 e 28 de março, com a disputa da segunda rodada dupla do ano no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel (PR).

