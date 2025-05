A BRB Stock Car Pro Series acelera neste fim de semana (23 a 25 de maio) para a segunda etapa da temporada 2025 cercada de expectativa. O tradicional Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel, será o palco do encontro da mais rápida geração de carros da categoria com o traçado mais veloz do calendário.

A jornada no oeste do Paraná será a segunda da nova era SUV, inaugurada oficialmente no começo do mês em Interlagos, onde já se mostrou muito mais rápida que a última versão dos modelos Sedans.

Em fase ainda inicial de entendimento por parte dos pilotos e das equipes do grid, os novos carros da BRB Stock Car mostraram muita velocidade nas atividades de pista realizadas em São Paulo. Ainda sem usar recursos que prometem trazer nova dinâmica à competição, como a asa móvel, os SUVs já foram aproximadamente 2s rápidos em Interlagos e se aproximaram do recorde absoluto da pista em um modelo da categoria.

Circuito com a maior velocidade média de toda a temporada, Cascavel tem como grande atração a famosa Curva do Bacião, desafiadora por conta das suas características únicas: trecho de alta velocidade e raio longo, com início do percurso em descida e término em subida, onde as velocidades ultrapassam com folga os 200 km/h. Para muitos, ela é comparável com a mundialmente conhecida Eau Rouge, em Spa-Francorchamps (Bélgica), considerada a curva mais radical da Fórmula 1.

Antes de acelerar seu novo Mitsubishi Eclipse Cross da Eurofarma RC, Felipe Fraga rasgou elogios ao traçado cascavelense. “Pra falar a verdade, acho a Curva do Bacião bem mais legal que a Eau Rouge. É fantástica, incrível. Para mim, é a pista mais legal do Brasil”, afirmou o pole e vencedor no último quatro de maio, em Interlagos, e primeiro líder da temporada.

“Carro maravilhoso”

Felipe Fraga foi também o primeiro piloto a abrir oficialmente uma volta rápida a bordo da nova geração SUV da BRB Stock Car. E mesmo diante do trabalho inicial de entender o funcionamento e a pilotagem do bólido, o mais jovem vencedor e campeão da categoria se mostrou impressionado com o que viu e teve a oportunidade de guiar.

“As minhas primeiras voltas no novo carro foram incríveis. É maravilhoso, nem se compara com o anterior. Tudo no lugar, não faz muito barulho de aerodinâmica. Você vê que é um carro bem feito, bem montado, muito forte, primeira e segunda marchas muito potentes com o turbo. Achei bem legal e dá pra sentir que é uma evolução bem grande”, disse em Interlagos.

Cronograma

Serão 30 os pilotos que estarão em ação pela BRB Stock Car no fim de semana em Cascavel. A única ausência será Helio Castroneves, que vai disputar as 500 Milhas de Indianápolis como representante da Meyer Shank Racing e tentará sua quinta vitória na icônica prova.

Chevrolet, Toyota e Mitsubishi vão medir forças com os novos modelos SUVs Tracker, Corolla Cross e Eclipse Cross, respectivamente. A marca dos três diamantes começou bem a nova era da BRB Stock Car com pole, vitória e dobradinha com Fraga e Gaetano Di Mauro, da Eurofarma RC, enquanto Guilherme Salas finalizou em terceiro com o Tracker da Cavaleiro Valda.

De volta à BRB Stock Car depois de uma primeira passagem entre 2005 e 2008, a Mitsubishi vai completar uma marca redonda neste fim de semana e realizará, no sábado, a corrida 50 da sua história na principal categoria do automobilismo brasileiro.

Na busca por proporcionar maior tempo de pista e quilometragem a pilotos e equipes com os novos modelos SUVs, as atividades de pista em Cascavel terão início na quinta-feira, quando serão realizadas duas sessões de treinos extras. O cronograma oficial, contudo, vai começar na sexta-feira, com shakedown e três treinos livres.

O sábado traz na programação a sessão classificatória às 8h30, e a disputa da primeira corrida sprint (30 minutos mais uma volta) da temporada, às 15h10. O fim de semana da segunda etapa do campeonato será concluído no domingo com a disputa da prova principal (50 minutos mais uma volta) em Cascavel, a partir de 14h10.

Segundo o site ‘Weather Channel’, a meteorologia traz previsão de um fim de semana nublado e 30% de pancadas de chuva tanto para sábado como domingo. A temperatura ambiente máxima deve variar entre 23 e 24ºC.

Além da BRB Stock Car, a Turismo Nacional será atração em Cascavel, onde nasceu a categoria dos carros mais vendidos do Brasil, em 2017. O fim de semana será especial por conta da realização da primeira prova Endurance da TN em 2025, com duração de três horas e presença de pilotos com atuação em algumas das principais categorias do automobilismo brasileiro e mundial. A programação compreende ainda mais duas provas sprint, que serão realizadas na manhã de domingo, a partir de 10h15.

A BRB Stock Car Pro Series tem transmissão ao vivo ao longo da temporada 2025 pelo canal oficial da categoria no YouTube, Band na TV aberta e canais SporTV e BandSports, emissoras por assinatura.

Programação em Cascavel

Quinta-feira, 22 de maio

11h00 – Turismo Nacional – Treino Extra 1

12h25 – BRB Stock Car Pro Series – Treino Extra 1

14h00 – Turismo Nacional – Treino Extra 2

15h25 – BRB Stock Car Pro Series – Treino Extra 2

17h00 – Turismo Nacional – Treino Extra 2

Sexta-feira, 23 de maio

09h00 – Turismo Nacional – Treino Livre 1

09h40 – BRB Stock Car Pro Series – Shakedown

11h40 – Turismo Nacional – Treino Livre 2

12h20 – BRB Stock Car Pro Series – Treino Livre 1

14h00 – Turismo Nacional – Treino Livre 3

15h00 – BRB Stock Car Pro Series – Treino Livre 2

16h15 – Turismo Nacional – Classificação Endurance

Sábado, 24 de maio de 2025

08h30 – BRB Stock Car Pro Series – Classificação

10h00 – Turismo Nacional – Corrida Endurance (3 horas + 1 volta)

13h15 – Visitação aos Boxes

15h10 – BRB Stock Car – Corrida Sprint (30 minutos + 1 volta)

16h10 – Turismo Nacional – Classificação Sprint

Domingo, 25 de maio de 2025

10h15 – Turismo Nacional – Corrida 1 – Sprint (18 minutos + 1 volta)

10h45 – Turismo Nacional – Corrida 2 – Sprint (18 minutos + 1 volta)

12h00 – Visitação aos Boxes

14h10 – BRB Stock Car Pro Series – Corrida Principal (50 minutos + 1 volta)

