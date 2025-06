A terceira etapa da Stock Car será disputada neste final de semana no Velopark, em Nova Santa Rita (RS), e Gabriel Casagrande, tricampeão da categoria com a equipe AMattheis Vogel, vai em busca de novas conquistas no circuito gaúcho onde venceu nas temporadas de 2022 e 2023.

“Eu gosto da pista do Velopark, tenho tido resultados bons por lá e esperamos retomar esse caminho. Nós mostramos uma evolução em Cascavel, mas para brigar onde nós almejamos, que é lá na frente, ainda falta um pouco, então vamos buscar esse crescimento junto com a equipe”, diz Casagrande.

A rodada dupla do Velopark marca o retorno do “lastro de sucesso”, em que os seis primeiros colocados do campeonato levam peso extra em seus carros, de acordo com a posição no campeonato. Mais do que isso, a etapa gaúcha também será palco da chegada do novo pacote de atualizações dos carros, com objetivo de deixar os equipamentos dos pilotos cada vez mais próximos, como sempre foi tradição nas corridas da Stock Car.

“Espero que esteja mais equilibrado agora que vai entrar um pacote de atualização nos carros já previsto por regulamento. Mas é algo que somente saberemos na pista mesmo se resolveu ou não”, conclui Casagrande, que é o atual sétimo colocado na tabela e conquistou seus títulos nas temporadas 2021, 2023 e 2024 da Stock Car.

As atividades de pista no Velopark serão iniciadas na sexta-feira (6) com shakedown e dois treinos livres. A programação segue no sábado com a classificação a partir das 10h da manhã, seguida da corrida sprint, às 15h, com a inversão dos 12 primeiros colocados no qualy. A corrida principal, no domingo, será realizada a partir do meio-dia, com transmissão ao vivo de Band, Sportv, Bandsports e YouTube.

