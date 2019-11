Casagrande rejeita “combinação” com equipe por vitória em Goiânia

Gabriel Casagrande conseguiu a segunda pole position de 2019, ao superar Thiago Camilo durante o Q3, em uma sessão que a chuva forte que assolou Goiânia definiu o caminho de vários ponteiros do campeonato.

Em Cascavel, última vez em que Casagrande largou na frente, não é de boas recordações ao piloto paranaense. Seu time, a Crown Racing, combinou uma estratégia com a Cimed Racing de Felipe Fraga. Após a aparição de um safety car, tudo acabou mudando para o campeão de 2016 levar a melhor na prova, deixando Casagrande descontente.

Desta vez, ele garante que traçará uma tática única para o seu lado da equipe.

“Depois do que aconteceu em Cascavel, tivemos uma conversa e agora é cada um por si. Tentávamos nos ajudar para que ninguém saísse prejudicado, mas não posso abrir mão de brigar por uma vitória para que um outro seja menos prejudicado, acho que cada um tem que fazer o seu.”

“Se for para me passarem pelo box, que passe, não estou doido para ganhar uma corrida, o meu valor aqui dentro eu já venho provando ao longo do ano, estou bem tranquilo. Não vai acontecer combinação como em Cascavel e o meu objetivo aqui é fazer a minha corrida.”

Casagrande fez parte do primeiro grupo a entrar na pista, ainda com os efeitos mais difíceis de se lidar por causa da forte chuva que assolou o Autódromo Ayrton Senna de Goiânia, atrasando o treino em 45 minutos. Mesmo assim, ele conseguiu avançar para o Q2 e se garantiu na pole.

“Acho que esse tempo doido me ajudou. Não tive um treino livre muito bom, o desempenho nos deixou com pé atrás, o carro não estava do jeito que esperávamos, mas dentro das condições que tínhamos, nosso carro ficou muito bom na pista molhada e quando secou, virou uma incógnita. Você não sabia como estaria a pista, tentei dar o meu máximo, graças a Deus consegui, sem nenhum erro.”

“Até achei que o Thiago (Camilo) pudesse fazer essa pole, ele estaria encontrando condições melhores de pista, mas essa estava guardada para mim. Segunda pole do ano, segunda da minha carreira e amanhã vamos em busca da vitória. Faz cinco finais de semana no pódio e sempre em segundo ou terceiro e está faltando ficar em primeiro.”

Fim de semana de homenagens

A etapa de Goiânia da Stock Car será a primeira após a morte de Tuka Rocha. Com isso, algumas homenagens estão previstas, como a inscrição do nome do piloto na testeira de todos os carros, a colocação do numeral #25 no teto, além de estilizações de capacetes. Confira: