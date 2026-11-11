Cavaleiro Sports busca a liderança do campeonato de equipes na Corrida do Milhão

A Cavaleiro Sports chega ao Velopark, em Nova Santa Rita (RS), neste fim de semana, com objetivos importantes na penúltima etapa da temporada 2026 da Stock Car Pro Series. Depois de seis anos de ausência, a tradicional Corrida do Milhão está de volta ao calendário e representa uma oportunidade especial para a equipe buscar um resultado histórico na categoria.

A prova será disputada no domingo (15), com duração de 50 minutos mais uma volta e premiação de R$1 milhão ao vencedor. Será a 13ª edição da corrida, criada em 2008 e realizada pela última vez em 2020. Pela primeira vez, o Velopark receberá a disputa.

No campeonato de equipes, o time de Beto Cavaleiro ocupa a segunda colocação, com 1.156 pontos, mantendo-se entre as principais forças da temporada. Entre os pilotos, Gui Salas aparece na terceira posição, com 743 pontos, e mais uma vez se credencia na disputa pelo título da maior categoria do Brasil.

O piloto já demonstrou sua competitividade ao longo do ano, com vitórias nas etapas de Cascavel e Interlagos, além de dois pódios em P2, um pódio em P3, duas melhores voltas em corrida, uma pole position, e por três vezes foi o Driver of the Race! A Corrida do Milhão será mais uma oportunidade de transformar a boa campanha em um resultado de grande repercussão. "A expectativa é muito alta, estamos numa grande crescente no campeonato e estamos no topo da tabela. Vamos lutar muito por essa vitória", declarou Salas.

Do outro lado da garagem, Ricardo Maurício também tem uma motivação especial. Bicampeão da Corrida do Milhão, com vitórias em 2010 e 2019, o piloto conhece o caminho para vencer uma das provas mais importantes do automobilismo brasileiro. Agora, terá a oportunidade de buscar sua terceira conquista justamente na edição que marca o retorno do evento. "A Corrida do Milhão é sempre um grande momento e ter vencido duas vezes me deixa ainda mais animado em busca do tri", brinca o tricampeão da Stock Car.

Além da importância histórica, a etapa gaúcha será decisiva para as pretensões da equipe na temporada. Com apenas duas rodadas restantes no calendário, a Cavaleiro Sports pretende aproveitar a oportunidade para somar pontos importantes e seguir na disputa pelo título de equipes.

A programação começa na sexta-feira (13), com shakedown e dois treinos oficiais. No sábado (14), a classificação será realizada às 8h30, enquanto a corrida Sprint está marcada para 12h40. A Corrida do Milhão terá largada no domingo, às 12h13.

MARI BECKER analisa CÂMARA e BORTOLETO em SP, Kimi, TRETA NA FERRARI, Globo e mais do GP e da F1 '26

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