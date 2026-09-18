A Cavaleiro Sports terá duas duplas de peso na Corrida Endurance da Stock Car, que será disputada no dia 27 de setembro, no Autódromo de Brasília. Em uma prova especial, com três horas de duração, a equipe contará com Ricardo Maurício e Denis Navarro, além de Guilherme Salas e Arthur Gama.

A corrida representa o retorno do formato de duplas ao calendário da Stock Car e será disputada em uma única prova de longa duração, exigindo dos pilotos e das equipes não apenas velocidade, mas também estratégia, regularidade e eficiência nas trocas de pilotos e pit stops.

Experiência e conhecimento de Stock Car estarão reunidos no carro Chevrolet #90 de Ricardo Maurício, que é um dos pilotos mais experientes e vitoriosos da história recente da categoria. Tricampeão brasileiro de Stock Car, em 2008, 2013 e 2020, o piloto também acumula títulos em outras categorias e experiência em provas de longa duração.

Do outro lado estará Denis Navarro, piloto com longa trajetória no automobilismo brasileiro e passagem por diferentes categorias do país. Navarro também conhece bem a estrutura da Cavaleiro, equipe pela qual já competiu na Stock Car, e que hoje atua na Nascar Brasil, chega à prova trazendo experiência acumulada em Stock Car e no automobilismo nacional.

“O Denis é meu amigo de longa data, já disputamos várias temporadas na Stock Car e em outras categorias, foi nosso companheiro de equipe na temporada passada, e é um piloto da Cavaleiro já, conhece muito bem o carro, e por ser um parceiro nosso e também por termos uma afinidade grande será ótimo ter ele dividindo o carro”, destacou Maurício.

Beto Cavaleiro está muito satisfeito com a parceria de quatro pilotos experientes e que fazem parte do time. “A combinação reúne dois pilotos que conhecem profundamente a dinâmica da Stock Car e que poderão trabalhar juntos em uma prova em que estratégia e constância terão papel fundamental”, explicou o chefe de equipe.

A segunda dupla da Cavaleiro Sports será formada por Guilherme Salas e Arthur Gama, combinando a experiência de um dos nomes mais consistentes da nova geração da Stock Car com a juventude e a velocidade de Gama.

Guilherme Salas construiu uma carreira marcada por títulos nas categorias de formação. Foi campeão da Sprint Race em 2013, do Campeonato Brasileiro de Turismo em 2014 e da Stock Light em 2019. Na Stock Car Pro Series, soma mais de 150 largadas e quatro vitórias, além de cinco poles. Salas vem também de uma temporada 2025 de destaque, quando terminou o campeonato na quarta colocação, com 753 pontos.

Ao seu lado estará Arthur Gama, piloto que integra a estrutura da Cavaleiro e que vem construindo sua trajetória no automobilismo brasileiro. Em 2025, Gama encerrou a temporada da Stock Car, com uma vitória em uma das corridas do campeonato. “O Gama também é um piloto do time Cavaleiro Sports, já correu de Stock Car e conhece muito bem a categoria e o carro. É um piloto muito rápido e jovem, exatamente o que precisamos para encarar essa prova de 200 quilômetros”, analiso Salas.

Um desafio diferente em Brasília

A etapa de Brasília terá um caráter especial dentro da temporada. Pela primeira vez, a Corrida Endurance da Stock Car será realizada com duas horas de duração, aumentando a importância do gerenciamento de pneus, combustível, tráfego e ritmo de corrida.

A expectativa é de uma disputa estratégica e intensa no novo traçado de Brasília, em uma das provas mais especiais do calendário de 2026.

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