Cavaleiro Sports encara etapa decisiva em Cascavel com foco em somar pontos na reta final da Stock Car

A Cavaleiro Sports volta à pista neste fim de semana para a décima etapa da Stock Car Pro Series. Entre os dias 16 e 18 de outubro, o Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel (PR), recebe a principal categoria do automobilismo brasileiro para mais um capítulo da disputa pelo título, que entra em sua fase decisiva.

Com apenas três etapas restantes no calendário, cada ponto conquistado ganha ainda mais importância. A equipe chega ao circuito paranaense com Gui Salas e Ricardo Maurício, dois pilotos experientes que buscam aproveitar as oportunidades em uma pista conhecida pela alta velocidade e pelas exigências impostas aos pneus.

Salas ocupa a quarta posição na classificação do campeonato, com 638 pontos, de acordo com os números divulgados após a etapa de Brasília, em ficou na segunda colocação na primeira prova de endurance da história da categoria, ao lado de Arthur Gama. O piloto chega a Cascavel com o objetivo de manter a regularidade e seguir entre os protagonistas da temporada. O paulista já conhece bem os desafios do traçado, onde conquistou a vitória na corrida sprint da segunda etapa do campeonato, disputada em março.

Aquele fim de semana foi marcado pelas altas temperaturas e pelo desgaste acentuado dos pneus, fatores que exigiram atenção redobrada das equipes na definição dos acertos e das estratégias. Com a Stock Car retornando ao mesmo circuito pela segunda vez em 2026, os dados acumulados na primeira visita poderão contribuir para a preparação dos carros.

Do outro lado da garagem, Ricardo Maurício também terá a oportunidade de buscar um fim de semana consistente em um momento importante da temporada. A experiência do tricampeão será um dos trunfos da equipe na adaptação às condições de pista e na construção de uma estratégia competitiva para as duas corridas.

O Autódromo Internacional Zilmar Beux tem 3.058 metros de extensão, oito curvas e sentido anti-horário. Conhecido pelas altas velocidades, o circuito exige precisão nas frenagens, bom desempenho nas curvas e controle do desgaste dos pneus ao longo das provas.

A etapa de Cascavel também marca o início de uma sequência decisiva para a Cavaleiro Sports e seus pilotos. Com a antepenúltima rodada do campeonato, o objetivo será transformar o trabalho de preparação em resultados concretos e somar pontos importantes antes das etapas finais, no Velopark e em Interlagos.

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