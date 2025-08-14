Circuito seletivo e abrasivo de Curvelo desafia pilotos e exige máxima performance dos pneus Hankook na Stock Car e TCR

A Stock Car Pro Series desembarca neste fim de semana (15 a 17 de agosto) no Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG), para a quinta etapa da temporada. Será a primeira vez que a Hankook, fornecedora oficial de pneus da categoria desde 2023, atua no traçado mineiro de 3.330 metros e 16 curvas, marcado por trechos seletivos, frenagens fortes e setores de alta velocidade.





O evento será especial também pela programação compartilhada: além da Stock Car, Curvelo recebe a sétima etapa do TCR South America e a abertura do campeonato do TCR Brasil. As duas categorias terão ação intensa sob sol e altas temperaturas, com previsão de tempo seco, mínima de 15°C e máxima de 30°C.



Pela Stock Car, o circuito já recebeu a categoria em 2016 e 2017. Somente pilotos campeões ou que viriam a ser ergueram o troféu na região central de Minas. Felipe Fraga, maior vencedor, faturou duas vitórias e duas poles – uma em cada temporada. Ricardo Maurício, tricampeão, venceu em 2016, enquanto Gabriel Casagrande, também tricampeão, conquistou sua primeira vitória na categoria em 2017.



Segundo Leandro Figueiredo, técnico de Garantia e Qualidade da Hankook Tire, o traçado vai exigir alta aderência, estabilidade e resistência dos pneus em ambas as categorias:

“A pista de Curvelo é bastante abrasiva e combina setores rápidos com trechos mais travados e curvas de apoio prolongado. Com clima seco e temperaturas elevadas, a gestão térmica será determinante. Na Stock Car, os compostos Ventus F200 devem oferecer aderência constante e mínima perda de performance até a bandeirada. No TCR, o composto médio equilibra aderência e durabilidade, permitindo estratégias agressivas e ultrapassagens decisivas.”



A etapa marcará também a estreia de Nelsinho Piquet no Circuito dos Cristais – e uma estreia que tem tudo para ser intensa. Ele fará jornada dupla, competindo pela Scuderia Bandeiras Sports na Stock Car – categoria na qual venceu a corrida principal da etapa anterior no Velocitta – e pela Squadra Martino no TCR, com o Honda Civic Type R com o qual já conquistou três poles em 2025 – todas em sequência: Termas de Río Hondo, Mercedes e El Pinar.



“A jornada dupla traz dois lados: o positivo, que vou dar muito mais voltas na pista andando em ambas as categorias, e o negativo, porque são carros completamente diferentes – um de tração traseira e outro de tração dianteira. Além disso, são compostos de pneus distintos e uma pista nova para mim. A desvantagem é lidar com essas diferenças, mas o bom é andar mais, pegar a mão do circuito e me preparar melhor. Facilita ter pneus que duram bastante para eu poder explorar ao máximo nas duas categorias”, avaliou Piquet.



Com pistas inéditas para alguns pilotos, temperaturas altas e duelos em três frentes – Stock Car, TCR South America e TCR Brasil –, Curvelo promete ser palco de um fim de semana intenso e tecnicamente desafiador, com a Hankook garantindo a performance necessária para que equipes e pilotos explorem cada centímetro do traçado mineiro.



Horários e Programação - A programação da etapa em Curvelo começa já na quinta-feira, 14 de agosto, com o primeiro treino extra da Stock Car às 16 horas. Na sexta-feira, 15, a categoria acelera forte com mais um treino extra às 9h, seguido do shakedown às 11h20. O primeiro treino livre acontece às 13h15 e, no fim da tarde, às 16h05, os pilotos voltam à pista para o segundo treino livre, encerrando um dia de preparação intensa.



O sábado (16) será marcado pela definição do grid e pelas primeiras corridas do fim de semana. As atividades começam às 9h com o shakedown do TCR South America/TCR Brasil, seguido do treino livre da Copa Trophy. Às 9h40, a Stock Car realiza a classificação, antecedendo o primeiro treino livre dos carros de turismo às 10h40. Depois da tradicional visitação aos boxes, às 11h30, o TCR volta para o segundo treino livre às 13h10.

A Corrida Sprint da Stock Car está marcada para 14h40 e, às 16h05, será a vez da classificação do TCR. No domingo, 17 de agosto, o TCR abre o dia com a primeira corrida às 9h40, seguida de nova visitação aos boxes às 10h15. A Corrida Principal da Stock Car, com 50 minutos mais uma volta, larga às 12h10, e o fim de semana se encerra com a segunda prova do TCR, às 14h10.

POR QUE PIASTRI x LANDO NÃO EMPOLGA? Há PARALELO com 2007, 2009 e 2016? HAMILTON COM PODER! E Pérez?

Ouça a versão áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!