Coluna do Vicente Sfeir: Campeões reforçados na Stock Car

A temporada 2021 da Stock Car promete muito!

Já foi possível ver desde a etapa final do ano passado que a nova administração da maior categoria do Brasil de fato vai vitaminar o evento, para novamente posicionar a Stock Car como um dos principais campeonatos do esporte brasileiro.

Mesmo após um ano pandêmico, novos patrocinadores estão entrando, novas equipes, mais carros no grid, mais cobertura na mídia... Em uma categoria que tem como marca registrada a alta competitividade, isso com certeza será refletido em um grande espetáculo para o público, nas pistas, pela TV e nas plataformas digitais.

No aspecto esportivo, pilotos, mecânicos e engenheiros terão que se dedicar em dobro para buscar qualquer mínima fração de segundo.

E nesse sentido veio uma grande notícia das organizações de Rosinei Campos nessa semana.

Mostrando autêntica atitude de campeão, Meinha não se acomoda com os títulos – e foram quatro, de pilotos e equipes nos últimos quatro anos!

Rosinei Campos, Marcos Laborda e Marcel Campos Photo by: Jose Mario Dias

O mais vitorioso chefe de equipe da história da Stock Car agiu rápido e trouxe para ser diretor esportivo o competente engenheiro argentino Marcos Laborda, que já teve histórico com a Shell em temporadas recentes.

Com passagem pela F1 e quilometragem em grandes categorias de turismo pelo mundo, Laborda chega ao time multicampeão credenciado também como campeão do Turismo Carretera em 2020 (foi diretor técnico da equipe que fez Mariano Werner campeão na Argentina).

Ao longo de mais de 30 anos dedicados ao automobilismo, Marcos estabeleceu relações profissionais importantes com marcas como Alfa Romeo, BMW, Ferrari e Peugeot.

A Shell recebe com muita empolgação sua entrada nas organizações de Rosinei Campos. No trabalho na oficina, ele estará dedicado aos quatro carros preparados em Curitiba, para as equipes RC e RCM. Nos fins de semana de etapa, deve coordenar o trabalho do carro #10, de Ricardo Zonta, com quem já trabalhou durante três temporadas.

Fora das pistas, a Shell conta também com seu repertório para interlocução técnica com nossos parceiros globais. Na vertical de marketing, temos um valoroso intercâmbio com os ativos da marca em categorias como F1, FE, DTM, NASCAR etc. Agora, com a vivência do Marcos em muitas equipes e categorias internacionais, poderemos aproximar também os quadros técnicos dos ativos globais ligados à Shell, em trocas de informações com profissionais da Ferrari, Alfa Romeo, BMW e Hyundai por exemplo.

Marcos Laborda é apresentado à equipe em Curitiba Photo by: Jose Mario Dias

