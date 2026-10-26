Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Stock Car

Com 414 inscritos para 30 vagas no grid, e-Stock inicia seletiva virtual 2026

Campeonato oficial da Stock Car Pro Series terá cinco etapas, R$ 15 mil em premiações e utilizará o simulador Assetto Corsa, com os novos SUVs da categoria

Publicado:
Add as a preferred source
414 inscritos disputam somente 30 vagas em mais uma edição acirrada da Stock Pro Series

414 inscritos disputam somente 30 vagas em mais uma edição acirrada da Stock Pro Series

Foto de: Divulgacao

A e-Stock iniciou nesta segunda-feira (26) as seletivas para a temporada 2026, com 414 inscritos na disputa das 30 vagas disponíveis no grid do campeonato virtual da Stock Car Pro Series. A fase classificatória, que seguirá até 1º de novembro, definirá os pilotos que participarão das cinco etapas da competição. A primeira corrida será realizada em nove de novembro, no traçado virtual do Autódromo Internacional Ayrton Senna, de Goiânia. 

Leia também:

A edição deste ano traz como principais novidades a adoção do Assetto Corsa, plataforma de simulação de automobilismo, e a chegada dos modelos atuais da Bradesco Stock Pro Series: Chevrolet Tracker, Mitsubishi Eclipse Cross e Toyota Corolla Cross. Os participantes terão a oportunidade de competir virtualmente com os SUVs da Stock New Generation que atualmente integram o grid da principal categoria do automobilismo brasileiro. 

Ao todo, serão distribuídos R$ 15 mil em prêmios. Cada etapa valerá R$ 1 mil ao vencedor, enquanto os cinco primeiros colocados na classificação final também serão premiados. O campeão receberá R$ 5 mil. 

Circuitos oficiais - A competição será disputada integralmente online, utilizando reproduções digitais de autódromos presentes no calendário da Stock Car Pro Series. Após a abertura em Goiânia, a competição seguirá por Cuiabá, no dia 24. Brasília será o cenário de duas etapas em 30 de novembro, enquanto Interlagos receberá a decisão do campeonato, em 7 de dezembro. 

Do virtual para as pistas – A e-Stock vem fortalecendo nos últimos anos a ligação entre o automobilismo virtual e as competições realizadas nas pistas. Em 2024, a disputa reuniu 80 participantes na abertura e teve sua Super Final realizada presencialmente em Interlagos, durante a etapa decisiva da Stock Car real. Para 2026, esse número foi quintuplicado. 

Neto Nascimento conquistou o título da categoria Pro naquela temporada e, como parte da premiação, ganhou a oportunidade de testar um carro da Turismo Nacional. Gabriel Felipe ficou com o título da divisão Am. Em 2025, a E-Stock novamente teve sua decisão em Interlagos, desta vez com Jackson Resende conquistando o campeonato. 

NOVOS DETALHES sobre CÂMARA na F1! Bortoleto comparado a SCHUMACHER. Hamilton na RBR? | FELIPE MOTTA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Stock Car: Maior campeão da história, Ingo Hoffmann será embaixador e coach em equipe-academia

Últimas notícias

GP da Malásia de MotoGP: Horários e como assistir à etapa de Sepang, com Moreira

MotoGP
MGP MotoGP
GP da Malásia
GP da Malásia de MotoGP: Horários e como assistir à etapa de Sepang, com Moreira

Com 414 inscritos para 30 vagas no grid, e-Stock inicia seletiva virtual 2026

Stock Car
STCK Stock Car
Com 414 inscritos para 30 vagas no grid, e-Stock inicia seletiva virtual 2026

GP do México de F1: Confira horários e como assistir à etapa, com Bortoleto

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do México
GP do México de F1: Confira horários e como assistir à etapa, com Bortoleto

Confira programação da estreia da NASCAR Brasil em Chapecó

NASCAR Brasil
NSBR NASCAR Brasil
Chapecó
Confira programação da estreia da NASCAR Brasil em Chapecó