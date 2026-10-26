Com 414 inscritos para 30 vagas no grid, e-Stock inicia seletiva virtual 2026

A e-Stock iniciou nesta segunda-feira (26) as seletivas para a temporada 2026, com 414 inscritos na disputa das 30 vagas disponíveis no grid do campeonato virtual da Stock Car Pro Series. A fase classificatória, que seguirá até 1º de novembro, definirá os pilotos que participarão das cinco etapas da competição. A primeira corrida será realizada em nove de novembro, no traçado virtual do Autódromo Internacional Ayrton Senna, de Goiânia.

A edição deste ano traz como principais novidades a adoção do Assetto Corsa, plataforma de simulação de automobilismo, e a chegada dos modelos atuais da Bradesco Stock Pro Series: Chevrolet Tracker, Mitsubishi Eclipse Cross e Toyota Corolla Cross. Os participantes terão a oportunidade de competir virtualmente com os SUVs da Stock New Generation que atualmente integram o grid da principal categoria do automobilismo brasileiro.

Ao todo, serão distribuídos R$ 15 mil em prêmios. Cada etapa valerá R$ 1 mil ao vencedor, enquanto os cinco primeiros colocados na classificação final também serão premiados. O campeão receberá R$ 5 mil.

Circuitos oficiais - A competição será disputada integralmente online, utilizando reproduções digitais de autódromos presentes no calendário da Stock Car Pro Series. Após a abertura em Goiânia, a competição seguirá por Cuiabá, no dia 24. Brasília será o cenário de duas etapas em 30 de novembro, enquanto Interlagos receberá a decisão do campeonato, em 7 de dezembro.

Do virtual para as pistas – A e-Stock vem fortalecendo nos últimos anos a ligação entre o automobilismo virtual e as competições realizadas nas pistas. Em 2024, a disputa reuniu 80 participantes na abertura e teve sua Super Final realizada presencialmente em Interlagos, durante a etapa decisiva da Stock Car real. Para 2026, esse número foi quintuplicado.

Neto Nascimento conquistou o título da categoria Pro naquela temporada e, como parte da premiação, ganhou a oportunidade de testar um carro da Turismo Nacional. Gabriel Felipe ficou com o título da divisão Am. Em 2025, a E-Stock novamente teve sua decisão em Interlagos, desta vez com Jackson Resende conquistando o campeonato.

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