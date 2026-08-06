Com mais de duas mil fotos, livro documenta bastidores da nova era da Stock Car

A trajetória de 46 temporadas da principal categoria do automobilismo brasileiro e sua mais profunda transformação estrutural ganharam um registro histórico de peso. O livro "Novo Stock Car: Do projeto às pistas", idealizado e organizado por Luca Bassani, autor da maior parte das imagens, tem lançamento oficial agendado para 8 de agosto, durante as atividades da etapa de Santa Cruz do Sul (RS) da Stock Car Pro Series.

Com um acervo visual detalhado construído ao longo de três anos de projeto, a publicação apresenta mais de 2 mil fotos, percorrendo os bastidores do desenvolvimento da plataforma SNG01 (Stock New Generation), que chegou ao grid em 2025. Com formato especial de 32x32cm, o livro também é composto de textos escritos por especialistas da área.

Para registrar o desenvolvimento técnico do carro que estreou em 2025, Bassani visitou duas unidades da ArcelorMittal, além de registrar imagens exclusivas em fábricas especializadas do segmento esportivo, como a Audace Tech, responsável pelo projeto que é baseada em Cotia (SP).

Um dos pontos centrais abordados na obra é o avanço em segurança, sustentabilidade e tecnologia proporcionado pela safety cage que equipa todos os carros do grid. A estrutura foi desenvolvida em cooperação técnica com a ArcelorMittal, utilizando o aço especial de alta resistência DP980R.

Além de detalhar o trabalho de parceiros de engenharia, a publicação documenta momentos marcantes da temporada, incluindo a primeira corrida noturna da história da categoria, realizada em Cuiabá, a histórica reinauguração do Autódromo Internacional Nelson Piquet, em Brasília, e o título de Felipe Fraga, primeiro campeão da era SUV.

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