Após mais de 10 anos fechado, o Autódromo Internacional Nelson Piquet, em Brasília, tem data para a sua reabertura. Em evento com o piloto de Fórmula 1 Gabriel Bortoleto, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), anunciou que a ação das corridas voltará no dia 30 de novembro, em uma etapa da Stock Car que já estava no calendário da categoria, mas que agora foi, de fato, confirmada.

As obras no autódromo brasiliense foram interrompidas em 2015 depois do Tribunal de Contas do Distrito Federal encontrar irregularidades no projeto.

Em 2022, a gestão do circuito passou da Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) para a iniciativa privada, com o Banco de Brasília (BRB) assumindo a operação. O BRB é a patrocinadora da Stock Car e de Gabriel Bortoleto na F1.

Rocha afirmou que "em 30 de novembro, nós estaremos reinaugurando o Autódromo com a corrida de Stock Car. Brasília volta para o cenário nacional e internacional do automobilismo".

Bortoleto elogiou a pista da capital federal: "É incrível ter mais um autódromo de qualidade no Brasil. O projeto de Brasília é impressionante, com nível europeu em asfalto, drenagem, áreas de escape e segurança. A pista é larga, rápida e oferece pontos de ultrapassagem, o que cria muita competição. São seis layouts diferentes, permitindo diversidade e desafios para os pilotos. Estou muito feliz em ver o resultado desse trabalho".

O autódromo

A pista do Autódromo de Brasília, projetada pelo engenheiro Luís Ernesto Morales, presidente da Comissão de Homologação de Circuitos da CBA, terá 5.384 metros de extensão, sentido horário, 16 curvas – sendo nove à direita e sete à esquerda – e três retas principais, a maior com 803 metros, a de largada com 614 metros e a reta oposta com 502 metros.

A curva 1, de alta velocidade, possui 207 metros e inclinação de 5°, enquanto a pista mantém largura generosa, com 15 metros na largada e 14 metros nos demais trechos, garantindo ultrapassagens. Com 40 boxes, torre de controle, salas de imprensa, transmissão, camarotes e áreas VIPs, totalizando 15.592 m² de infraestrutura, o complexo poderá receber até 100 mil pessoas.

