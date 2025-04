Confira os bastidores da montagem dos novos SUVs Stock Car

Divididas em quatro turmas, duas com sete e duas com oito carros, as equipes da BRB Stock Car Pro Series já realizam as masterclasses de homologação dos técnicos que trabalharão nos novos carros da categoria. Desenvolvedora do projeto, a especialista em tecnologia automotiva e eletrônica AudaceTech instalou os profissionais em baias exclusivas, onde recebem instruções teóricas e, a seguir, realizam workshops de montagem dos 30 carros com os quais seus pilotos disputarão a temporada 2025.

Paralelamente a esta certificação dos profissionais, mostrando a repercussão do projeto do novo Stock Car, a revista Racecar Engineering publicou na edição de março uma matéria de seis páginas sobre o SNG01, sigla de Stock New Generation versão 01.

Principal publicação de tecnologia do esporte a motor mundial, a matéria leva o título Market Forces (ou “forças do mercado”), em alusão à troca dos sedans pelos SUVs em uma resposta ousada dada pelo esporte aos anseios atuais dos consumidores e da indústria – comprovados em uma pesquisa de mercado realizada pela Vicar, promotora da categoria, antes da decisão de adotar os novos modelos.

O texto assinado pelo editor Daniel Lloyd elenca várias inovações técnicas do mais moderno carro de corridas já projetado na América do Sul, destacando que o bólido foi projetado desde o início pela AudaceTech no Brasil, utilizando tecnologia local inclusive em sistemas complexos, como a VCU (vehicle control unit, ou unidade de controle do veículo).

Resultado da cooperação técnica de diversas indústrias de ponta que atuam no país, o SNG01 tem como base o elaborado chassi fabricado em parceria com a ArcelorMittal com o aço DP980R, desenvolvido especialmente para o projeto e testado nos laboratórios da empresa, na França. No total, o SNG01 tem mais de 1800 peças projetadas e fabricadas no Brasil.

Profissionais consagrados

Cada masterclass de homologação das quatro turmas de profissionais que trabalham nas equipes da Stock Car tem seis dias de duração e é realizada na sede da AudaceTech, em Cotia (SP). Ao final, os técnicos receberão um certificado emitido pela AudaceTech para documentar sua nova capacitação. Com um staff de quatro mecânicos por carro, o curso é formado por um módulo de aulas teóricas e cinco dias de workshop no qual os profissionais montam os próprios carros.

“A maior parte deles é formada por profissionais consagrados, com muitos anos de atuação na Stock Car. Mas a necessidade dessa certificação é apresentar a eles as especificidades do SNG01, o que vai facilitar muito o trabalho rotineiro e em situações mais críticas de competição. Eles puderam conhecer a fundo todos os detalhes do processo de montagem, receberam informações do processo de fabricação e também sobre como proceder para que cada item tenha máxima eficiência e durabilidade”, explica Enzo Bortoleto, CEO da AudaceTech que, como a Vicar, faz parte do Grupo Veloci.

Além das aulas teóricas e do workshop de montagem, os técnicos são assessorados por um grupo de quatro engenheiros envolvidos no desenvolvimento do SNG01, que acompanham os trabalhos para orientar e tirar dúvidas. “Os profissionais também recebem um manual detalhado sobre todos os sistemas e procedimentos de montagem e ajuste do novo Stock Car”, diz José Avallone Neto, líder de desenvolvimento de chassi e suspensão do novo Stock Car e engenheiro que trabalhou na equipe Jordan de Fórmula 1.

“Este carro, em si, é não apenas muito mais rápido e moderno que o antecessor. Mas foi projetado também para ser mais fácil de trabalhar em todas as situações de corrida”, detalha Avallone.

10 mil km de testes

Além de baias exclusivas, cada carro e seu grupo de técnicos contou com uma bancada exclusiva, ferramental e inventário de peças para realizar o trabalho. Os profissionais também tinham à disposição três carros montados – que foram utilizados nos mais de 10 mil km de testes de desenvolvimento – que servem como referência para a montagem dos sistemas, e um conjunto chassi-carenagem para checagem dos pontos de fixação dos modelos Chevrolet Tracker, Toyota Corolla Cross e Mitsubishi Eclipse Cross.

“Nossa preocupação constante é de que todos saiam daqui 200% preparados e informados sobre todos os aspectos do projeto”, diz Rafael Cardoso, engenheiro responsável pelos testes de pista do SNG01, um processo iniciado em meados de 2022.

Cardoso também assessorou os técnicos durante os workshops. “São todos profissionais experientes, então eles assimilaram tudo com muita facilidade. Depois dessa fase, o próximo passo para todos é utilizarem na pista o que aprenderam aqui”, continuou o engenheiro, que também liderou o desenvolvimento do novo powertrain da Stock Car.

A BRB Stock Car Pro Series abre a temporada 2025 no final de semana de quatro de maio, em Interlagos, em um evento em conjunto com a Turismo Nacional, a Stock Light e a BRB Fórmula 4 Brasil Credenciada pela FIA. Antes da estreia, a AudaceTech pretende realizar sessões coletivas de testes para verificação final dos sistemas – prática que no jargão do automobilismo é chamada de shakedown. Confira nas fotos os bastidores do trabalho das equipes com o novo SNG01.

