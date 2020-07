A maior categoria do automobilismo brasileiro finalmente terá carros na pista, no próximo fim de semana, em Goiânia. Com quatro meses de atraso, devido á pandemia do novo coronavírus, finalmente a Stock Car poderá dar início à temporada 2020.

A programação será em apenas dois dias, com treinos livres e classificação ocorrendo no próximo sábado e as duas primeiras corridas no domingo. A Stock Light e a Copa HB20 também estarão com a Stock na capital goiana.

Vale lembrar que para este primeiro fim de semana não haverá presença de fãs e a Stock seguirá um protocolo rigoroso para evitar qualquer caso de Covid-19 entre as pessoas que trabalharão no evento. Na sexta-feira, os pilotos realizarão o briefing online e não presencial, como de costume até o ano passado.

Confira os horários

Stock Car Sessão Dia Horário (Brasília) 1º Treino Livre Sábado 9h55 2º Treino Livre Sábado 12h35 Treino Classificatório Sábado 16h30 Corrida 1 Domingo 11h30 Corrida 2 Domingo 12h23 Stock Light Corrida 1 Sábado 15h20 Corrida 2 Domingo 9h30

