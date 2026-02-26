Pular para o conteúdo principal

Stock Car

Constância, preparo e evolução: a construção de Felipe Baptista na Stock Car

Com rotina intensa de preparação e foco em performance sustentável, piloto consolida seu espaço na categoria ao lado do banco BV

Publicado:
Felipe Baptista (Rodrigo Ruiz/Car Racing)

Em um grid conhecido pelo alto nível técnico e pela presença de nomes experientes, Felipe Baptista tem consolidado seu espaço na Stock Car a partir de uma combinação que vai além da velocidade. Prestes a completar 23 anos, o jovem piloto construiu sua trajetória com constância, leitura estratégica de corrida e uma rotina intensa de preparação dentro e fora das pistas.

A entrada precoce na Stock Car representou um dos principais desafios da carreira de Baptista. Competir contra pilotos com muitos anos de categoria exigiu adaptação rápida e amadurecimento. “Ter entrado jovem foi um desafio grande. A Stock Car é muito forte, com pilotos que estão lá há muitos anos. No começo, o principal foi conquistar espaço e entender como a categoria funciona, mais até do que qualquer outra coisa”, explica o piloto, que ao longo das temporadas passou a transformar velocidade em resultados consistentes.

A preparação do piloto

Esse processo de evolução passa diretamente pela preparação. Simulador, treinos físicos e atenção ao preparo mental fazem parte de uma rotina pensada para sustentar desempenho ao longo de um campeonato marcado por diferentes pistas, condições climáticas e situações imprevisíveis de corrida.

“A constância é o principal ponto. A gente se prepara muito antes de chegar à pista, faz simulador, conversa com a equipe, analisa o que funcionou e o que não funcionou. É isso que permite manter um padrão alto de performance durante a temporada”, destaca Baptista.

Em um campeonato longo e exigente como a Stock Car, Felipe Baptista segue construindo sua trajetória etapa a etapa, apoiado em preparação, resiliência e aprendizado contínuo - elementos que sustentam sua performance nas pistas e dão sentido a uma parceria que olha além do resultado imediato.

