Curvas lentas e chance de chuva: Hankook enfrenta freadas bruscas e retomadas importantes no fim de semana

A Hankook volta à ação neste fim de semana na pista mais curta do calendário da Stock Car, o Velopark, em Nova Santa Rita (RS). O traçado gaúcho de 2.278 metros representa um desafio particular tanto para os pilotos quanto para os pneus, especialmente com a previsão de chuva e temperaturas baixas.

Diferente da etapa anterior, disputada em Cascavel – a mais veloz do campeonato –, o Velopark possui um dos traçados mais travados da temporada, com predominância de curvas lentas e retas curtas. Seu asfalto, de textura média e boa conservação, é considerado moderadamente abrasivo. “Esse tipo de superfície permite um desempenho constante dos pneus, mas exige atenção especial em dias de temperatura elevada, quando o desgaste tende a aumentar”, explica Leandro Figueiredo, técnico de Garantia e Qualidade da Hankook Tire.

Entretanto, as condições previstas para este final de semana devem mudar completamente a dinâmica das corridas. A previsão para Nova Santa Rita indica chuva e temperaturas baixas na quinta-feira (5), com máximas em torno de 19°C e mínimas de 14°C. Na sexta-feira (6), o tempo melhora, com sol e temperaturas entre 10°C e 19°C. No sábado (7), o dia será de nevoeiro, com mínimas de 9°C e máximas de 20°C. No domingo (8), o clima permanece frio, com temperaturas variando entre 12°C e 19°C e com maior chance de chuva.

“Em caso de pista molhada, as poças d’água que se formam em alguns trechos do Velopark exigem muito da capacidade de escoamento dos pneus Hankook. Nessas condições, o controle do carro depende de uma tocada extremamente técnica por parte dos pilotos, que já tiveram a experiência com os Hankook Z207 nos treinos extras de Cascavel com o carro novo”, destaca Figueiredo.

Outro fator crítico no traçado gaúcho está relacionado às características de frenagem e aceleração. O circuito tem diversas freadas fortes seguidas de retomadas em baixa velocidade. Apesar das poucas curvas de alta velocidade, há picos de carga lateral concentrados em algumas curvas, o que exige atenção ao comportamento dos compostos, especialmente em situações de piso molhado e frio. Além disso, algumas zebras mais elevadas representam um fatoradicional.

“Se forem utilizados de forma agressiva, esses ressaltos podem provocar impactos severos na suspensão e nos pneus, principalmente quando os carros passam com duas rodas sobre eles nas tomadas e saídas de curva”, alerta Figueiredo.

A Hankook fornece pneus específicos para cada uma das três categorias que competem no Velopark. Na Stock Car Pro Series, o pneu traseiro esquerdo é o mais exigido devido ao alto peso dos carros, potência elevada, à tração traseira e forte atuação dos freios. A Stock Light, categoria de acesso, segue o mesmo padrão, porém com menor intensidade, já que os carros têm potência reduzida. Já na Turismo Nacional, a tração dianteira e o tipo de frenagem fazem com que os pneus dianteiros – em especial o dianteiro esquerdo – sofram maior carga em frenagens, contorno e retomada de aceleração.

Para as provas em pista seca, os carros da Turismo Nacional utilizam os pneus Hankook Ventus RS4 195/50 R15, enquanto a Stock Car Pro Series e a Stock Series competem com os compostos de competição Ventus F200 300/680 R18. Em caso de chuva, tanto a Stock Car quanto a Stock Light utilizam pneus especiais de chuva Hankook Z207, também na medida 300/680 R18. A Turismo Nacional já conta com pneus de uso misto – os semislicks – que servem tanto para a pista seca como para o asfalto molhado.

A marca é fornecedora oficial de pneus de todas as categorias organizadas pela Vicar: Stock Car Pro Series, Light, Fórmula 4 Brasil, TCR South America e Brasil, além da Turismo Nacional.

Além da presença nas pistas brasileiras, a Hankook também foi destaque no último fim de semana durante a quarta etapa do TCR South America, realizada no circuito de Termas de Río Hondo, na Argentina. A categoria passou a utilizar os pneus Hankook Ventus F200 260/660 R18 em 2025, e os recordes de tempo de volta em todas as pistas já foram superados. Na pista localizada em Santiago del Estero, Nelsinho Piquet cravou a pole position com o tempo de 1min46s499, superando em impressionantes 2,302 segundos o recorde anterior da pista (1min48s801). A marca expressiva comprova a eficiência e o alto desempenho dos compostos slicks da Hankook, mesmo em condições de pista exigentes e frias como as que foram apresentadas em Termas.

Horários e Programação - O final de semana no Velopark será repleto de ação com 11 corridas distribuídas entre as três categorias que utilizam exclusivamente pneus Hankook. A Turismo Nacional terá uma verdadeira maratona, com seis corridas ao longo de três dias, iniciando no sábado, às 8h40, com a primeira prova, seguida da segunda bateria às 9h10. À tarde, os carros voltam à pista às 16h20 para a Corrida 3 e às 16h50 para a Corrida 4. No domingo, as últimas duas disputas estão marcadas para 9h10 (Corrida 5) e 15h35 (Corrida 6), encerrando o programa do evento.

A Stock Car Pro Series disputa sua Corrida Sprint no sábado, às 15h00, pouco depois da classificação (às 10h05), e a Corrida Principal no domingo, com largada prevista para as 12h10. Já a Stock Light inicia sua sequência de provas no sábado, com a Corrida 1 às 12h35. No domingo, a categoria tem mais duas baterias: Corrida 2 às 13h45 e Corrida 3 às 14h20.

Antes disso, os treinos livres e classificações começam na quinta-feira, 5 de junho, com as sessões extras da Stock Light, e seguem intensamente ao longo da sexta-feira, com atividades de pista desde as 8h até o fim da tarde, incluindo a definição do grid para todas as categorias.

A programação está sujeita a alterações pela organização, mas promete um cronograma intenso em Nova Santa Rita, com destaque para a performance dos pneus Hankook em uma variedade de condições e formatos de corrida.

Programação no Velopark

(sujeita a alterações no decorrer do final de semana)

Quinta-feira, 5 de junho

12h30 – Stock Light – Treino Extra 1

16h10 – Stock Light – Treino Extra 2

Sexta-feira, 6 de junho

08h00 – Stock Light – Treino Livre 1 (Rookie)

08h35 – Turismo Nacional – Treino Livre 1

09h15 – BRB Stock Car Pro Series – Shakedown

10h00 – Stock Light – Treino Livre 2

10h35 – BRB Stock Car Pro Series – Treino Livre 1

11h50 – Turismo Nacional – Treino Livre 2

12h30 – Stock Light – Treino Livre 3

14h10 – Turismo Nacional – Treino Livre 3

14h50 – BRB Stock Car Pro Series – Treino Livre 2

16h05 – Stock Light – Classificação

16h35 – Turismo Nacional – Classificação

Sábado, 7 de junho

08h40 – Turismo Nacional – Corrida 1 (18 minutos + 1 volta)

09h10 – Turismo Nacional – Corrida 2 (18 minutos + 1 volta)

10h05 – BRB Stock Car Pro Series – Classificação

12h35 – Stock Light – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

13h40 – Visitação aos Boxes

15h00 – BRB Stock Car Pro Series – Corrida Sprint (30 minutos + 1 volta)

16h20 – Turismo Nacional – Corrida 3 (18 minutos + 1 volta)

16h50 – Turismo Nacional – Corrida 4 (18 minutos + 1 volta)

Domingo, 8 de junho

09h10 – Turismo Nacional – Corrida 5 (20 minutos + 1 volta)

10h00 – Visitação aos Boxes

12h10 – BRB Stock Car Pro Series – Corrida Principal (50 minutos + 1 volta)

13h45 – Stock Light – Corrida 2 (20 minutos + 1 volta)

14h20 – Stock Light – Corrida 3 (25 minutos + 1 volta)

15h35 – Turismo Nacional – Corrida 6 (20 minutos + 1 volta).

