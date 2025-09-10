O filme 'Stock Car - Mais Rápido que o Tempo', apoiado pelo Motorsport.com e produzido pela Valete de Copas Filmes em parceria com a ArcelorMittal, segue conquistando seu reconhecido internacionalmente, mesmo antes do lançamento. Agora são mais três láureas na conta da produção.

Após ser indicado ao prêmio de melhor curta-documentário do International Motor Film Awards (IMFA), e no Paladino d’Oro Sport Film Festival, na categoria ‘Motor Film’, o filme foi selecionado para três novos festivais: o American Latino International Short Film Festival (ALISFF), em Los Angeles, nos Estados Unidos, além do Film Olympiad, e do The Athletic Coup Film Festival, em Atenas, na Grécia.

No festival norte-americano, que celebra a cultura latina e hispânica, o filme será exibido, em uma data ainda a ser confirmada, durante a segunda quinzena de setembro e concorrerá ao prêmio em 1º de outubro.

Já no Film Olympiad, a disputa é peculiar, pois a premiação para melhor filme segue o formato olímpico de disputa, com direito a medalha de ouro, prata e bronze. O ‘Stock Car - Mais Rápido que o Tempo’ está presente na fase de grupos e avançará ao mata-mata se for o melhor de sua chave ou um dos melhores segundos colocados. Os jurados avaliam as obras por meio de notas, baseadas em critérios técnicos. O anúncio dos medalhistas será no dia 21 de setembro. Caso o filme brasileiro chegue nas quartas de final ou tenha resultados relevantes, ele pode ser exibido entre os dias 19 e 20 de setembro, na cidade de Atenas, em um cinema ao ar livre, com entrada gratuita.

Já o The Athletic Coup, que também acontece na capital grega, concedeu ao filme uma menção honrosa e tem previsão de estreia ainda em 2025.

‘Stock Car - Mais Rápido que o Tempo' retrata a evolução dos carros da Stock Car, bem como os protagonistas que fizeram parte desta história. A produção exibe histórias de todos os modelos da categoria, desde a era do ‘Opalões’, passando pelos sedãs com chassi tubular, até os novos SUVs, desenvolvidos pela Audacetech e introduzidos em 2025.

A obra conta com entrevistas exclusivas de figuras históricas como Ingo Hoffmann, Washington Bezerra, Carlos Col, Lincoln Oliveira, Zeca Giaffone, Rosinei 'Meinha' Campos, Paulo de Tarso, José Avallone Neto, Christian Fittipaldi, Renan Guerra e 'Losa' (mecânico que trabalha na Stock desde a primeira temporada).

A pré-estreia do filme acontece no dia 23 de setembro, em São Paulo, em evento exclusivo para convidados.

