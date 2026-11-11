Dono de três vitórias na Stock Car em 2026, Felipe Baptista busca triunfo na Corrida do Milhão com a CAR Racing
Piloto estreia na prova de premiação milionária, que pela primeira vez será disputada no Velopark
Felipe Baptista
Foto de: Rodrigo Ruiz
Piloto que defende a CAR Racing na Stock Car, Felipe Baptista disputa neste final de semana a sua primeira Corrida do Milhão da carreira e espera brigar pelas primeiras posições no Velopark, em Nova Santa Rita (RS). O dono do carro número 121 vem de uma etapa aguerrida em Cascavel (PR), quando escalou posições para terminar próximo do top 10.
Dono de três vitórias na atual temporada da categoria máxima do esporte a motor brasileiro, Felipe busca retornar ao grupo dos dez melhores do campeonato nas corridas que marcam a penúltima etapa do campeonato. Mais do que isso, o piloto mira também a vitória na corrida de premiação milionária para se colocar na lista de maiores vencedores do ano.
“A gente parte para o Velopark depois de um final de semana de resiliência em Cascavel, quando, entre as duas corridas, avançamos da 26ª para a 11ª posição. Nosso foco agora é total na Corrida do Milhão e nosso objetivo é a vitória para levar o prêmio para a casa e também avançar no campeonato. Vamos para cima”, disse Baptista.
Além das vitórias obtidas nas etapas de Cuiabá, Velocitta e Santa Cruz do Sul, Felipe ainda acumula quatro pódios e seis chegadas entre os dez melhores, se colocando atualmente na 12ª posição do campeonato.
As atividades da Stock Car no Velopark serão abertas na sexta-feira, dia em que serão realizados o shakedown e dois treinos livres. O sábado tem a classificação, às 8h30, e a corrida Sprint, às 12h40. A Corrida do Milhão está marcada para o domingo, com largada às 12h10.
MARI BECKER analisa CÂMARA e BORTOLETO em SP, Kimi, TRETA NA FERRARI, Globo e mais do GP e da F1 '26
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