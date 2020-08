César Ramos conquistou a pole para a etapa de Interlagos da Stock Car, a primeira dele na categoria. O piloto da Ipiranga Racing anotou o tempo de 1min47s573 e desbancou Nelsinho Piquet na briga pela ponta, com uma diferença de apenas 0s201. O Top-3 foi completado por Rafael Suzuki.

Com a quarta volta mais rápida, Ricardo Zonta garantiu o domínio dos carros Toyota nas quatro primeiras posições. O líder do campeonato, Rubens Barrichello, ficou na 13ª posição, três À frente do vice-líder e atual campeão, Daniel Serra.

Veja a classificação completa:

Pos. No. Piloto Equipe Carro Tempo 1 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing Corolla 1:47.573 2 33 Nelson Piquet Jr Full Time Bassani Corolla 1:47.774 3 8 Rafael Suzuki Full Time Bassani Corolla 1:47.813 4 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport Corolla 1:47.824 5 4 Julio Campos Crown Racing Cruze 1:47.843 6 12 Lucas Foresti Vogel Motorsports Cruze 1:47.900 7 83 Gabriel Casagrande R. Mattheis Motorsport Cruze 1:47.978 8 51 Átila Abreu Shell V-Power Cruze 1:47.983 9 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing Corolla 1:48.086 10 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC Cruze 1:48.092 11 11 Gaetano di Mauro Vogel Motorsports Cruze 1:48.128 12 44 Bruno Baptista RCM Motorsport Corolla 1:48.173 13 111 Rubens Barrichello Full Time Sports Corolla 1:48.233 14 43 Pedro Cardoso R. Mattheis Motorsport Cruze 1:48.283 15 0 Cacá Bueno Crown Racing Cruze 1:48.408 16 29 Daniel Serra Eurofarma-RC Cruze 1:48.512 17 117 Matías Rossi Full Time Sports Corolla 1:48.527 18 85 Guilherme Salas KTF Sports Cruze 1:48.540 19 18 Allam Khodair Blau Motorsport Cruze 1:48.682 20 5 Denis Navarro Cavalero Sports Cruze 1:48.732 21 28 Galid Osman Shell V-Power Cruze 1:48.896 22 70 Diego Nunes Blau Motorsport Cruze 1:48.910 23 120 Vitor Baptista KTF Sports Cruze 1:48.911 24 80 Marcos Gomes Cavalero Sports Cruze 1:49.013 25 54 Tuca Antoniazi Hot Car Competições Cruze 1:51.516

