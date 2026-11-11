Embalado por vitória, Gabriel Casagrande chega na Corrida do Milhão de olho em disputa pelo título da Stock Car
Piloto da AMattheis Vogel destaca importância de vitória no Velopark, mas foca esforços na briga pelo campeonato na penúltima etapa da temporada 2026
Gabriel Casagrande
Foto de: Rodrigo Guimarães
Atual vice-líder do campeonato da Stock Car, Gabriel Casagrande parte para a Corrida do Milhão, prova no Velopark que marca a penúltima etapa da temporada 2026, de olho na vitória, mas também em reduzir a distância para o líder na tabela de pontos. Vindo de vitória na etapa de Cascavel (PR), o piloto da AMattheis Vogel busca manter o bom momento no campeonato.
Além da vitória no oeste paranaense, Casagrande acumula top 5 em três das últimas quatro etapas, além de pole positions nas últimas duas corridas. Com esse desempenho, o dono do carro número 83 segue na disputa pelo título, e mira um resultado positivo no circuito de 2.272 metros localizado em Nova Santa Rita (RS).
“A gente vem crescendo no momento certo do campeonato, e isso nos dá um ânimo para as etapas finais. Temos um carro que se comporta bem no Velopark, e vamos seguir tentando fazer o nosso melhor para buscar o quarto título”, disse Casagrande.
“Vamos lutar por esse primeiro lugar também pela premiação. E vai ser uma etapa complicada pois todo mundo vai tentar a vitória também pelo um milhão de reais. Mas temos que pensar sempre no campeonato, e para isso, precisamos de pontos. Se a gente puder levar esse prêmio, vai ser melhor ainda”, completa.
As atividades da Stock Car no Velopark serão abertas na sexta-feira, dia em que serão realizados o shakedown e dois treinos livres. O sábado tem a classificação, às 8h30, e a corrida Sprint, às 12h40.
MARI BECKER analisa CÂMARA e BORTOLETO em SP, Kimi, TRETA NA FERRARI, Globo e mais do GP e da F1 '26
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