Embalado por vitória, Gabriel Casagrande chega na Corrida do Milhão de olho em disputa pelo título da Stock Car

Atual vice-líder do campeonato da Stock Car, Gabriel Casagrande parte para a Corrida do Milhão, prova no Velopark que marca a penúltima etapa da temporada 2026, de olho na vitória, mas também em reduzir a distância para o líder na tabela de pontos. Vindo de vitória na etapa de Cascavel (PR), o piloto da AMattheis Vogel busca manter o bom momento no campeonato.

Além da vitória no oeste paranaense, Casagrande acumula top 5 em três das últimas quatro etapas, além de pole positions nas últimas duas corridas. Com esse desempenho, o dono do carro número 83 segue na disputa pelo título, e mira um resultado positivo no circuito de 2.272 metros localizado em Nova Santa Rita (RS).

“A gente vem crescendo no momento certo do campeonato, e isso nos dá um ânimo para as etapas finais. Temos um carro que se comporta bem no Velopark, e vamos seguir tentando fazer o nosso melhor para buscar o quarto título”, disse Casagrande.

“Vamos lutar por esse primeiro lugar também pela premiação. E vai ser uma etapa complicada pois todo mundo vai tentar a vitória também pelo um milhão de reais. Mas temos que pensar sempre no campeonato, e para isso, precisamos de pontos. Se a gente puder levar esse prêmio, vai ser melhor ainda”, completa.

As atividades da Stock Car no Velopark serão abertas na sexta-feira, dia em que serão realizados o shakedown e dois treinos livres. O sábado tem a classificação, às 8h30, e a corrida Sprint, às 12h40.

MARI BECKER analisa CÂMARA e BORTOLETO em SP, Kimi, TRETA NA FERRARI, Globo e mais do GP e da F1 '26

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