Embalados por sequência de pódios, irmãos Leo e Rafa Reis buscam novas conquistas em Cascavel com a CAR Racing
Léo Reis é o único rookie com duas vitórias no ano, enquanto Rafa Reis chega empolgado por pódio na última etapa, em Brasília
Rafael Reis
Foto de: Rodrigo Ruiz
A décima etapa da Stock Car Pro Series será disputada neste final de semana no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel (PR), e os irmãos Leo e Rafa Reis tentam ampliar a boa sequência de resultados conquistados com a equipe CAR Racing. Léo foi o vencedor da oitava etapa, em Curvelo (MG), enquanto, na nona etapa, disputada em Brasília (DF), foi a vez de Rafa subir no pódio na corrida Endurance.
“Em Curvelo foi a primeira pista que nós repetimos nessa minha temporada de estreia com esse carro e conseguimos sair com a vitória na sprint. Vamos trabalhar bastante para que em Cascavel, outra pista em que também já acelerei esse carro no começo da temporada, possamos voltar a subir no pódio e dar sequência no campeonato”, diz Léo, que é o único estreante com duas vitórias no ano.
Rafa vem embalado por duas boas etapas. Após o quarto lugar em Curvelo, ele dividiu o pódio da prova Endurance com o convidado Alberto Cattucci, quando a dupla número 301 chegou na terceira colocação em Brasília. Rafa tenta seguir entre os primeiros no Paraná.
“Esses dois resultados seguidos com certeza nos deixam bastante animados para essa reta final do campeonato. A CAR Racing tem feito um trabalho incrível, com uma performance e constância incríveis, e o objetivo é seguir dessa forma até o final do ano brigando lá na frente”, diz Rafa.
Os treinos livres da Stock Car em Cascavel serão disputados nesta sexta-feira. A classificação está marcada para 8h da manhã do sábado. No mesmo dia ocorre a primeira corrida, com largada prevista para 15h30. A segunda prova será realizada no domingo a partir de 12h10. As provas serão exibidas na Band, Bandsports e YouTube.
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