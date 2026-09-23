Entre calor e estratégia, Lucas Kohl e Danilo Dirani encaram prova de sobrevivência no endurance da Stock Car

O Autódromo Internacional Nelson Piquet, em Brasília (DF), será o palco da inédita e aguardada corrida no formato endurance da Stock Car Pro Series neste domingo (27). Para encarar o desafio de longa duração na nona etapa do campeonato, o gaúcho Lucas Kohl dividirá o comando do carro com o experiente paulista Danilo Dirani. Mais do que velocidade pura, a prova na Capital Federal exigirá uma leitura minuciosa do regulamento técnico e uma gestão impecável do equipamento sob altas temperaturas.

O formato inédito impõe uma verdadeira maratona para pilotos e engenheiros: a corrida terá a duração de duas horas mais uma volta, valendo um total de 135 pontos na tabela. A complexidade estratégica fica por conta dos três pit stops obrigatórios, cada um com tempo mínimo regulamentar de cinco minutos, onde a troca de pilotos será compulsória em todas as paradas, enquanto o reabastecimento e a substituição dos três jogos de pneus novos disponíveis para o fim de semana serão livres.

Além disso, a pontuação começará antes mesmo do trecho final: ao ser completado o primeiro terço da disputa (40 minutos), a ordem dos carros na pista definirá a distribuição dos pontos equivalentes a uma corrida sprint, reservando os pontos da Corrida Principal para a bandeirada final.

Diante de um regulamento tão dinâmico, a chegada de Danilo Dirani, quinto colocado na Copa Truck e com vasta bagagem no automobilismo internacional e na própria Stock Car, agrega maturidade técnica e ritmo de corrida para fortalecer a equipe ao longo das duas horas de prova.

“Vai ser uma corrida de sobrevivência. A previsão é de um dia muito quente em Brasília e nunca andamos com esses carros por duas horas seguidas, o que torna tudo um desafio e tanto. O regulamento abre muitas possibilidades e estamos estudando cada detalhe para bolar as melhores estratégias de parada no box e gerenciamento de pneus”, destaca Kohl.

“Em uma prova com este regulamento, o segredo é não cometer erros e saber administrar o equipamento até o final. Meu papel aqui é somar com a minha experiência para deixar o Lucas e a Crown Racing o mais confortáveis possível nas escolhas estratégicas e buscar o melhor resultado juntos”, pontua Dirani.

A corrida endurance da Stock Car Pro Series terá largada no domingo (27), às 12h15, com transmissão ao vivo pela Band na TV aberta, além das exibições pelo Bandsports, Portal Terra e no Stock Car Channel no YouTube.

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