Christian Fittipaldi comandará nova equipe na Stock Car a partir de 2027

A Stock Car Pro Series terá uma nova equipe a partir da temporada de 2027. Batizada de Fittipaldi, a estrutura será formada por Christian Fittipaldi, que atuará como chefe de equipe, Eduardo Akel, profissional com experiência técnica e de gestão no automobilismo e Adilson Morari, chefe em categorias de base com trajetória em formação de pilotos.

A iniciativa prevê a integração das operações da Stock Car Pro Series e da Stock Light, com o objetivo de aproveitar a estrutura e a experiência acumuladas na categoria de base para viabilizar a chegada à principal divisão da Stock Car. O time buscará combinar profissionais, recursos e conhecimento técnico.

A equipe ainda divulgará informações adicionais sobre pilotos, parceiros e outros detalhes de sua operação.

Christian lidera projeto ligado à história da família no automobilismo

A entrada da Fittipaldi na Stock Car também retoma a ligação da família com a categoria. Christian Fittipaldi, um dos fundadores da equipe, construiu carreira internacional com passagens pela F1 e por competições como Indy, NASCAR e provas de endurance.

O sobrenome tem histórico na Stock Car por meio de Wilson Fittipaldi Júnior, pai de Christian, que terminou como vice-campeão da categoria em 1991. Ao longo de sua participação na competição, Wilson conquistou duas vitórias e 20 pódios.

A família também teve participação na história da F1, com a criação da Fittipaldi Automotive, equipe brasileira que disputou o campeonato mundial na década de 1970 e no início dos anos 1980.

O novo projeto, porém, terá uma estrutura própria, baseada na experiência dos três sócios e na preparação para a estreia na temporada de 2027.

Experiência em diferentes categorias compõe a equipe

Além de Christian Fittipaldi, a equipe contará com Eduardo Akel, profissional que atua no automobilismo desde 2007. Ao longo da carreira, Akel acumulou experiência em categorias como Stock Car, Stock Light, GT3, TCR, Endurance Brasil e Porsche Cup.

Sua trajetória inclui participação em campanhas que terminaram com títulos na Porsche Cup, no Endurance Brasil e no TCR South America. Na nova equipe, sua experiência em diferentes formatos de competição deverá contribuir para o desenvolvimento técnico e a organização da operação.

O terceiro sócio é Adilson Morari, que iniciou sua trajetória no automobilismo em 1993 e passou a atuar como proprietário de equipe em 2006, com foco nas categorias de formação ligadas à Stock Car.

Morari soma quatro títulos no Mercedes-Benz Grand Challenge e três conquistas na categoria atualmente denominada Stock Light, além de vice-campeonatos. Ele segue atuando na divisão de acesso e levará ao projeto experiência em gestão de equipes, preparação e operação de estruturas de competição.

REGI LEME: Bastidores de SENNA/PIQUET, o CRASHGATE, Lewis X Max, KIMI, Bortoleto/Câmara, F1 na Globo

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!