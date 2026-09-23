Estratégia em dobro: Como funcionará primeira corrida endurance da Stock Car

A Stock Car Pro Series viverá um capítulo inédito de sua história no próximo dia 27 de setembro, em Brasília (DF). Pela primeira vez, a categoria disputará uma corrida em formato de longa duração, com duas horas mais uma volta. No Autódromo Internacional Nelson Piquet, pilotos titulares e convidados se revezarão na condução dos carros em uma prova com regras específicas e novos elementos estratégicos.

Mais do que adequar o carro ao estilo de dois pilotos diferentes, o formato da prova colocará ênfase na estratégia, regularidade, eficiência nos boxes e adaptação entre titular e convidado.

Classificação terá duas sessões e soma dos tempos da dupla

A classificação da prova terá um formato diferente do utilizado nas etapas convencionais. Em vez das tradicionais fases de Q1, Q2 e Q3, serão realizadas duas sessões distintas, com 15 minutos cada: uma reunindo todos os pilotos titulares e outra com todos os convidados.

Em cada sessão, os pilotos terão 15 minutos para buscar sua melhor volta com os titulares competindo entre si em um grupo e convidados fazem o mesmo no outro. A definição do tempo que valerá para a classificação no grid se dará pela soma da melhor volta do titular com a melhor volta do convidado. Se, por exemplo, o titular registrar 1min40s000 e seu convidado fizer 1min42s000, o tempo classificatório da dupla será de 3min22s000.

Dessa forma, a definição da pole dependerá diretamente do desempenho dos dois integrantes. A troca de pneus será permitida somente entre as duas sessões classificatórias. Já o abastecimento não poderá ser realizado durante ou entre as sessões.

Duas horas, três paradas e muita estratégia

No domingo, a corrida terá 120 minutos (duas horas) mais uma volta e será dividida em dois estágios. O primeiro termina quando o líder completar a 20ª volta. A partir daí começa o segundo estágio, que seguirá até o encerramento das duas horas e a volta adicional.

A passagem pela 20ª volta também terá peso direto na disputa pelo campeonato. Ao fim do primeiro estágio, os 30 primeiros colocados receberão a mesma pontuação distribuída em uma prova no estilo sprint (sempre disputada pela Stock aos sábados), com 55 pontos para o líder, 50 para o segundo, 46 para o terceiro e assim por diante. Na chegada, uma nova pontuação será distribuída, seguindo a mesma escala de uma prova principal (geralmente, realizada pela categoria aos domingos), com 80 pontos para o vencedor, 74 para o segundo, 69 para o terceiro e assim por diante.



Os resultados nos dois momentos serão somados, permitindo que um piloto acumule até 135 pontos nesta corrida de endurance caso termine os dois estágios na primeira posição. A soma pode chegar a 137 pontos caso a mesma dupla de pilotos também conquiste os dois pontos atribuídos para o pole position no sábado.

Além do volume de pontos em disputa, o resultado em Brasília terá peso especial na definição do campeonato. Ao final da temporada, pilotos e equipes poderão descartar suas duas piores pontuações, mas os pontos conquistados na prova de endurance não poderão ser eliminados da conta.

Ao longo da prova, cada carro deverá cumprir três pit stops obrigatórios para reabastecimento e troca de piloto. Pelo menos uma dessas paradas deverá ser realizada e completada ainda no primeiro estágio, antes de o carro concluir a 20ª volta na pista. As demais não estão vinculadas a uma janela específica de voltas, ampliando as possibilidades estratégicas das equipes.

As três paradas terão duração nominal mínima de cinco minutos, contados da passagem pela linha de entrada até a linha de saída dos boxes, e em cada uma delas será obrigatória a troca de piloto. Com três trocas ao longo da corrida, os integrantes da dupla necessariamente se alternarão ao volante. Assim, o piloto que largar não será o mesmo que receberá a bandeirada, desde que todas as paradas obrigatórias sejam cumpridas. Quem terminar a corrida sem completar as três paradas será desclassificado.

Além das trocas obrigatórias, cada integrante da dupla deverá cumprir pelo menos 40 minutos de pilotagem durante a corrida, considerando apenas o tempo efetivamente em pista. Essa regra acrescenta mais uma variável às estratégias das equipes, que precisarão administrar não apenas o momento das paradas, mas também o período de permanência de cada piloto ao volante.

Abastecer primeiro, trabalhar no carro depois

Além da troca de piloto, obrigatória em cada parada, os carros deverão ser reabastecidos. Durante o reabastecimento, a troca de piloto será a única outra operação permitida no carro – com os mecânicos aguardando o procedimento para iniciar a troca de pneus. A mesma regra vale para ajustes, reparos e outras intervenções no carro.

O regulamento dessa prova de longa duração não determina uma quantidade mínima de pneus a ser substituída durante cada pit stop. Assim, a decisão de trocar ou não os pneus — e quantos serão substituídos — passa a fazer parte da estratégia de cada equipe.

Para a etapa endurance, cada carro poderá usar até 12 pneus slicks novos, quatro a mais do que nas etapas convencionais. Desse total, oito deverão ser utilizados pela primeira vez na classificação e poderão ser reutilizados na corrida. A administração desse conjunto será mais uma variável estratégica ao longo do fim de semana.

Quatro integrantes da equipe poderão trabalhar em cada carro durante as paradas, sendo obrigatória a presença de um deles com um extintor durante o abastecimento. Os carros deverão parar posicionados a 45 graus em relação ao box, com a traseira voltada para a garagem.

Safety car não fecha a janela

Uma eventual entrada do safety car também poderá mexer nas estratégias. As paradas obrigatórias poderão ser realizadas durante uma intervenção do carro de segurança e continuarão sendo consideradas válidas.

Durante o período de safety car, porém, a saída dos boxes será fechada quando o pelotão passar pela reta de chegada e reaberta após a passagem do último carro pela linha de saída dos boxes, ou conforme determinação da direção de prova.

Uma neutralização poderá, portanto, criar oportunidades — ou comprometer uma estratégia — dependendo do momento em que cada carro estiver na pista ou nos boxes.

Push-to-pass entra na equação

Outra ferramenta estratégica será o push-to-pass. Cada carro terá 20 acionamentos de potência extra disponíveis durante a corrida. Cada ativação terá cinco segundos de espera até a liberação da potência adicional, que permanecerá disponível por 12 segundos. Os carros que tenham um piloto titular classificado como estreante terão direito a um acionamento adicional.

A primeira corrida em formato endurance da história da Stock Car terá largada às 12h15 de domingo (27), no Autódromo Internacional Nelson Piquet, em Brasília e terá transmissão ao vivo da Band.

MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK

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