Ex-presidente da comissão médica da FIA, brasileiro Dino Altmann lança livro sobre evolução da segurança automobilística
Com patrocínio da ArcelorMittal, obra resgata trajetória transformadora do profissional
Dino Altmann
Reconhecido internacionalmente por sua importante contribuição para a evolução dos protocolos de salvamento e preservação da vida no automobilismo, o médico Dr. Dino Altmann lança sua obra autobiográfica e documental em eventos agendados para Brasília e São Paulo, o livro “Paixão & Profissão – Memórias de um médico fascinado por velocidade – e sua corrida pela segurança no automobilismo”.
Com patrocínio de ArcelorMittal, o livro reúne lembranças marcantes, bastidores de corridas, aprendizados colhidos em acidentes históricos e a consolidação de uma cultura de prevenção e melhoria contínua que transformou o esporte a motor no Brasil e no mundo.
Com uma trajetória que se confunde com a própria história da medicina esportiva automobilística das últimas décadas, Altmann teve papel central na modernização das estruturas de resgate, na instrução de equipes médicas e no desenvolvimento de regulamentos de segurança rigorosos. Sua atuação aproximou a alta precisão médica dos desafios extremos das pistas, ajudando a salvar vidas e criando diretrizes de classe mundial, adotadas no automobilismo nacional e internacional.
Do início em condições precárias no automobilismo nacional, Altmann chegou a ocupar a presidência da comissão médica da FIA, entidade que gere o setor em todo o mundo. Atualmente, é o diretor-médico do GP de São Paulo de F1, da etapa brasileira da MotoGP e da Stock Car, categoria que serviu de laboratório para desenvolvimento de suas inovações.
“A segurança nunca é obra do acaso. Ela é construída todos os dias por pessoas que estudam, observam e se recusam a aceitar que o resultado de ontem seja suficiente para amanhã. Conheci o Dino em 2025 e, desde o primeiro momento, ficou claro que ele compartilha do valor inegociável que propagamos na ArcelorMittal: a segurança vem sempre em primeiro lugar. Ele ajudou a consolidar uma cultura em que a segurança deixou de ser apenas resposta às emergências para se tornar prevenção e preparação contínua", destaca João Bosco Reis da Silva, diretor de Sustentabilidade e Relações Institucionais da ArcelorMittal.
A parceria entre a empresa e o médico abrangeu marcos importantes do automobilismo brasileiro recente, como a criação do Comitê de Segurança da Stock Car Pro Series e a implementação de treinamentos avançados para as equipes de resgate técnico e médico. O patrocínio da produtora de aço reforça o alinhamento de valores focado no cuidado, na inovação preventiva e no respeito irrestrito às pessoas.
“Espero que minha história mostre aos leitores que, quando se faz as coisas com gosto e prazer, os resultados falam por si só, deixando uma marca em sua área de atuação. Sem cobranças e obrigações, mas com muito amor ao que se faz”, afirma o Dr. Dino Altmann.
A obra é uma leitura essencial para entusiastas do automobilismo e da velocidade, mas também para profissionais de saúde, gestores de segurança e todos aqueles que buscam referências sobre liderança sob pressão, gestão de risco e excelência operacional.
“Todos sabem que o Dino é uma referência no automobilismo e na Medicina, mas a verdade é que, ao mergulhar em sua história, descobrimos um personagem ainda maior, cuja importância não se mede apenas nos cargos alcançados ou nos prêmios recebidos, mas também – e especialmente – na dimensão humana que trouxe ao esporte a motor. Estou certo de que mesmo aqueles que já conhecem o Dino se surpreenderão com as histórias que ele compartilha no livro”, afirma o jornalista Celso de Campos Jr., da Garoa Livros, responsável pela edição da obra.
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