Ex-presidente da comissão médica da FIA, brasileiro Dino Altmann lança livro sobre evolução da segurança automobilística

Reconhecido internacionalmente por sua importante contribuição para a evolução dos protocolos de salvamento e preservação da vida no automobilismo, o médico Dr. Dino Altmann lança sua obra autobiográfica e documental em eventos agendados para Brasília e São Paulo, o livro “Paixão & Profissão – Memórias de um médico fascinado por velocidade – e sua corrida pela segurança no automobilismo”.

Com patrocínio de ArcelorMittal, o livro reúne lembranças marcantes, bastidores de corridas, aprendizados colhidos em acidentes históricos e a consolidação de uma cultura de prevenção e melhoria contínua que transformou o esporte a motor no Brasil e no mundo.

Com uma trajetória que se confunde com a própria história da medicina esportiva automobilística das últimas décadas, Altmann teve papel central na modernização das estruturas de resgate, na instrução de equipes médicas e no desenvolvimento de regulamentos de segurança rigorosos. Sua atuação aproximou a alta precisão médica dos desafios extremos das pistas, ajudando a salvar vidas e criando diretrizes de classe mundial, adotadas no automobilismo nacional e internacional.



Do início em condições precárias no automobilismo nacional, Altmann chegou a ocupar a presidência da comissão médica da FIA, entidade que gere o setor em todo o mundo. Atualmente, é o diretor-médico do GP de São Paulo de F1, da etapa brasileira da MotoGP e da Stock Car, categoria que serviu de laboratório para desenvolvimento de suas inovações.

“A segurança nunca é obra do acaso. Ela é construída todos os dias por pessoas que estudam, observam e se recusam a aceitar que o resultado de ontem seja suficiente para amanhã. Conheci o Dino em 2025 e, desde o primeiro momento, ficou claro que ele compartilha do valor inegociável que propagamos na ArcelorMittal: a segurança vem sempre em primeiro lugar. Ele ajudou a consolidar uma cultura em que a segurança deixou de ser apenas resposta às emergências para se tornar prevenção e preparação contínua", destaca João Bosco Reis da Silva, diretor de Sustentabilidade e Relações Institucionais da ArcelorMittal.

A parceria entre a empresa e o médico abrangeu marcos importantes do automobilismo brasileiro recente, como a criação do Comitê de Segurança da Stock Car Pro Series e a implementação de treinamentos avançados para as equipes de resgate técnico e médico. O patrocínio da produtora de aço reforça o alinhamento de valores focado no cuidado, na inovação preventiva e no respeito irrestrito às pessoas.

“Espero que minha história mostre aos leitores que, quando se faz as coisas com gosto e prazer, os resultados falam por si só, deixando uma marca em sua área de atuação. Sem cobranças e obrigações, mas com muito amor ao que se faz”, afirma o Dr. Dino Altmann.

A obra é uma leitura essencial para entusiastas do automobilismo e da velocidade, mas também para profissionais de saúde, gestores de segurança e todos aqueles que buscam referências sobre liderança sob pressão, gestão de risco e excelência operacional.

“Todos sabem que o Dino é uma referência no automobilismo e na Medicina, mas a verdade é que, ao mergulhar em sua história, descobrimos um personagem ainda maior, cuja importância não se mede apenas nos cargos alcançados ou nos prêmios recebidos, mas também – e especialmente – na dimensão humana que trouxe ao esporte a motor. Estou certo de que mesmo aqueles que já conhecem o Dino se surpreenderão com as histórias que ele compartilha no livro”, afirma o jornalista Celso de Campos Jr., da Garoa Livros, responsável pela edição da obra.

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