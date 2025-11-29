EXCLUSIVO: Bruno Baptista revela quadro de saúde após forte batida na etapa de Brasília da Stock Car

A grave batida entre JP de Oliveira e Bruno Baptista nos treinos livres da etapa de Brasília da Stock Car assustou o automobilismo na manhã de sexta-feira (28). No entanto, Oliveira já teve alta e Baptista revelou, com exclusividade para o Motorsport.com, o quadro de saúde e como será o processo de recuperação.

Após o acidente, os pilotos foram prontamente atendidos pela equipe de resgate da categoria, após os procedimentos de estabilização eles foram levados ao Hospital DF Star, da Rede D’Or, na Capital Federal.

Inicialmente, o Motorsport.com apurou que Bruno Baptista teve uma pequena trinca na costela e uma fratura no dedo mínimo, mas já estava bem na noite de sexta (28) e deve ter alta nessa manhã de sábado (29).

Agora, em exclusividade ao Motorsport.com, o piloto do carro #44 revelou que estava "tudo bem, na medida do possível", mas que saiu do hospital em Brasília para voltar para São Paulo para realizar uma cirurgia na mão na capital paulista. Além disso, o piloto relatou que sente muitas dores na coluna e na costela, além da própria mão.

Já sobre JP de Oliveira, a assessoria da Toyota Gazoo Racing, procurada pelo Motorsport.com, informou que JP de Oliveira teve alta do hospital na noite de sexta-feira e pode aparecer no autódromo reinaugurado para acompanhar a corrida sprint ainda nesse sábado (29).

