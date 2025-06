O início da temporada 2025 da Stock Car Pro Series, que marca a 'nova era' da competição com os carros SUVs, foi marcado por contratempos técnicos nas três primeiras etapas do campeonato. A última delas, no Velopark (RS), foi realizada no fim de semana passado e os novos bólidos voltaram a ter "um problema eletrônico na gestão da turbina do motor, que estava gerando superaquecimento e quebra do equipamento", conforme comunicado da categoria antes da prova do último domingo.

Por isso, a duração da corrida principal, no domingo, foi encurtada em 10min, totalizando 40, mas alguns pilotos voltaram a ter dificuldades no motor, o que gerou novas reclamações de alguns competidores -- dois deles, inclusive, haviam sido multados por falas na etapa anterior, em Cascavel (PR). De todo modo, Guilherme Salas, da Cavaleiro Sports (Chevrolet Tracker), segue 'embalado' e lidera com folga, somando 243 pontos, à frente de Gaetano di Mauro, da Eurofarma RC (Mitsubishi Eclipse Cross), que tem 178.

Entre equipes, a Cavaleiro se beneficia do grande momento de Salas, mas é proximamente perseguida pela Eurofarma RC, comandada por Rosinei 'Meinha' Campos, que tem tanto di Mauro como o campeão de 2016, Felipe Fraga, no top 5 de pilotos. Em contrapartida, a RCM Motorsport (também Mitsubishi), chefiada pelo filho de Meinha Marcel Campos, é a última entre os times que disputaram todas as etapas -- a RTR saiu do grid após a abertura, em Interlagos, e a "A.Mattheis Motorsport" estreou só no Velopark.

Tendo em vista a 'montanha-russa' vivida pelas escuderias de Meinha na temporada 2025, o Motorsport.com entrevistou o dirigente, que está no mais importante torneio do automobilismo nacional desde o primeiro ano da competição, em 1979 -- o paranaense inclusive viveu todas as mudanças de carro da história da categoria e aborda detalhadamente o atual 'período de transição' na conversa exclusiva:

Rosinei Campos, o 'Meinha' Foto de: Divulgacao

Motorsport.com: O que você acha e qual é o seu diagnóstico desse atual momento da Stock Car?

Meinha: "Na verdade, todo mundo está tendo dificuldades. Vários problemas, obviamente é complexo analisar, mas a introdução de um carro totalmente diferente, com motorização diferente, teve atraso na montagem dos carros. Embora o carro de teste tenha sido bem testado, digamos, nós não participamos, como equipes, de um modo geral. Hoje existem vários problemas acontecendo, eu estive com o Lincoln [Oliveira, CEO da Stock] no final de semana e existe todo o esforço necessário para buscar a solução."

"Não existe assim uma definição clara de onde estão os problemas. A princípio, os problemas maiores estão na questão do gerenciamento eletrônico e aí eu não sou especialista, sou mais das antigas. Trabalhei muito tempo com motor, mas motores aspirados, nunca trabalhei com motor turbo. Depois, os motores fornecidos pela JL (até o fim de 2024) era um motor muito mais simples, muito menos complexo em eletrônica."

"Agora, com motor turbo, já existe um aumento na questão do gerenciamento eletrônico, então em princípio seriam esses os problemas maiores. Meu entendimento é gerenciamento eletrônico junto com a questão do turbo são coisas muito sensíveis. Então, o carro está andando bem e, de uma hora para outra, aparece alguma falha, às vezes entra em modo segurança, perde um pouco da pressão, e já é o suficiente para o carro não andar, então essa parte de turbina é muito sensível."

Motorsport.com: Você acha que, uma vez solucionado isso, boa parte do descontentamento que há hoje na categoria vai sumir também?

Meinha: "Com certeza. Veja que o carro antigo, com motor já muito testado, ainda assim tinha num momento ou outro alguém reclamando de velocidade, mas numa questão muito menor. Uma coisa é você reclamar que está perdendo 2 ou 3 km/h de velocidade, que às vezes pode ser o próprio setup que o engenheiro coloca. Agora, o que está acontecendo realmente são coisas mais complicadas, mais complexas. O carro parar é muito mais sério, o carro parar ou ter um desempenho muito abaixo."

"Mas veja que alguns carros que estavam bem complicados nas primeiras etapas tiveram desempenho muito bom na última etapa, embora ainda tenham aparecido problemas. Eu acredito que a hora que chegar nesse ponto, de achar a solução aos problemas maiores, relacionada ao turbo, com certeza vamos chegar num ponto da competição estar muito mais estabilizada."

Motorsport.com: A Audace (responsável técnica da Stock Car) está novamente trabalhando nos motores depois dessa etapa do Velopark?

Meinha: "Mandamos os motores para lá. O mais grave em termos de quebra foi o carro do [Ricardo] Zonta (da RCM), que quebrou a turbina, no sábado. No domingo não quebrou, ele teve um outro problema porque ele saiu da pista e quebrou um suporte do câmbio. A Eurofarma não teve nenhuma quebra de motor e nem quebra de turbina até agora. Mas não que a gente não tenha tido problema, mas problemas menores."

"Por exemplo, o Gaetano dominou a maior parte dos treinos desde a primeira etapa. Cada etapa, no classificatório, teve alguma coisinha, mas coisas menores. Agora, no último quali, por exemplo, ele vinha para brigar pela pole e acabou o combustível. Aí foi verificar e o motor estava com consumo de combustível além do que foi estabelecido e do que estava marcando. Mas isso aconteceu conosco e aconteceu com o [Felipe] Massa (da TMG Racing Chevrolet) também, algo bem semelhante."

"É um erro de leitura do consumo e lá a gente andou muito (em quilometragem), embora estava programado para andar bastante mesmo. Mas é um tipo de problema que não é exatamente de turbo ou de motor."

Motorsport.com: Você acha que isso é mais uma questão da sorte de cada equipe com cada carro ou vocês na Eurofarma conseguem prever alguma coisa para justamente não ter um problemão?

Meinha: "Essa é uma pergunta bem interessante, porque na verdade não existe uma resposta, nós não podemos interferir, as equipes montam os carros... Óbvio que o cuidado com montagem, de repente, pode fazer uma diferença, mas eu não acredito que seja que a gente tenha feito um trabalho melhor. A gente está cumprindo o que é determinado na questão da montagem, da técnica de montagem dos carros."

"Os carros são muito limitados no que se pode e não se pode fazer. Se é um pouco de sorte, não tenho como entender. Por exemplo, o carro do Thiago Camilo (Ipiranga Racing / Toyota Corolla Cross). Talvez tenha sido o carro com mais problemas e não dá para eu dizer se o que ele está tendo é pois a equipe não montou algo corretamente, porque é tudo plug and play [montar e ligar], não tem uma coisa que uma equipe saiba mais do que a outra além dos cuidados, e ele está numa equipe super competente."

Motorsport.com: Você que está desde o início da Stock Car, entende tudo e mais um pouco sobre os carros e passou por várias mudanças de era na Stock Car, várias mudanças de carros... essa para você está sendo a mais desafiadora ou ainda não chegou a esse patamar?

Rosinei Campos, o Meinha, em 1979, ao lado do carro de Raul Boesel Foto de: Race Car Nostalgia

Meinha: Acho que essa está sendo a mais desafiadora pela complexidade do carro, pela complexidade do sistema. Eu, inclusive, elogiei pessoalmente o projeto do carro, é um carro bem construído, a parte de suspensão, freio, enfim, mesmo essa parte de carenagem é muito melhor comparando a outras épocas."

"O que acontece é que algumas mudanças no passado tiveram problemas, o pessoal fala 'do tempo dos capôs voadores', mas isso é nada se comparado com agora, porque era simplesmente uma fixação, um parafuso a mais, um suporte a mais, coisa resolvida em duas corridas. Hoje, os problemas são maiores porque o carro é mais sofisticado, o sistema é mais complexo, o gerenciamento eletrônico é mais complexo. É igual computador: se trava, você precisa de um especialista para destravar."

"É mais nessa linha, o carro tem uma complexidade maior nesses gerenciamentos eletrônicos e é isso que está sendo trabalhado. A gente acredita que, em breve, vai ter solução para esses problemas.

Quando os carros não tem problema, os carros são bem competitivos. Em Cascavel, na sexta-feira, depois do último treino, tinha 20 carros dentro de seis décimos de segundo. A competitividade está muito boa, está forte, desde que não tenha problema."

"É nessa linha que tem de atacar, sanar os problemas, e a gente confia que isso vai ser resolvido. Não vou dizer que na próxima corrida -- tomara --, mas estão trabalhando para que em breve a gente tenha esses problemas resolvidos e tudo volte, e aí a categoria será competitiva como sempre tem sido."

Motorsport.com: Para finalizar nosso papo aqui, vemos muita gente realmente chateada com o atual momento, outros donos de equipe e tal... Falando de você e também do Marcel, vocês confiam na gestão atual da Stock Car, no Lincoln, que a categoria está indo para um lado melhor?

Meinha: "Confio. Eu e o Marcel... obviamente não é em tudo a gente tem a mesma opinião, tanto que o gerenciamento da equipe RCM é dele e o meu é da RC, mas, no dia a dia, a gente está junto e sempre trocando ideias, concordando ou não. Mas, no primeiro momento, eu confio, a gente teve uma reunião e o Lincoln falou tudo o que já foi feito e a disposição de fazer o que for preciso para que tudo seja resolvido. Afinal, esse é um negócio de todos nós, é do Lincoln, é das equipes e é dos pilotos."

"O descontentamento é natural porque, eu vou falar agora do Marcel, como é que ele vai estar feliz se os carros não estão conseguindo terminar a corrida por problemas? Nesse aspecto, o Bruno [Baptista] vinha fazendo corrida relativamente boa, considerando que ele teve uma classificação ruim e teve um acidente com o Fraga na penúltima volta, e era uma corrida que ele estava terminando sem problemas, mas ele teve um problema um pouco antes, no engate das marchas."

"De novo, relacionado a alguma coisa eletrônica, que é uma questão meio complexa da gente dar palpite. Nós temos seis engenheiros aqui, que são mais conhecedores. O problema é que o sistema é fechado e nós podemos fazer leitura de muitas coisas, mas não atuar no software. Então quem mexe com isso é o pessoal da Audace, que tem os engenheiros deles. Quando identificado algum problema, é levado a eles, eles vêm e colocam o computador pra buscar, entender o problema e buscar a solução."

"Então, não dá para dizer que o cara está feliz e, assim como vários pilotos, tem patrocinadores: como é que explica ao patrocinador? Uma situação difícil, delicada, que a gente está passando, mas eu confio que a gente achará o caminho", finalizou Meinha. A Stock Car volta em 28 e 29 de junho, no Velocitta (SP).

