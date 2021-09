Fãs disputam em leilão itens históricos e raridades da Stock Car

A Stock Car abriu a série de leilões de itens exclusivos e colecionáveis cuja renda será revertida em prol do Instituto Ingo Hoffmann, entidade de apoio a crianças portadoras de câncer.

Entre as peças do primeiro lote estão raridades doadas pelos campeões Ingo Hoffmann, Paulo Gomes e Chico Serra, além de itens exclusivos, como a bandeira quadriculada usada nas provas do último final de semana em Goiânia, e troféus idênticos aos que foram conquistados pelos três primeiros pilotos no sábado e domingo.

A bandeira quadriculada foi autografada por todos os competidores da categoria, adquirindo um valor especial para fãs da Stock Car.

O leilão deste primeiro lote de peças irá até o dia 28 e acontecerá na plataforma Play For A Cause, nova parceira da categoria e especialista em leilões beneficentes. Para acessar, clique aqui.

As peças em leilão formam um lote bastante interessante para os fãs do automobilismo brasileiro. Alguns destaques são o macacão usado pelo tricampeão Chico Serra na Corrida de Duplas que disputou com seu filho, o também tricampeão Daniel Serra.

Outra peça que chama a atenção é a réplica do capacete de Ingo Hoffmann, maior nome da história da categoria. O tetracampeão Paulo Gomes doou um item precioso de seu acervo: o troféu da vitória dos 500 Quilômetros de Interlagos de 2003, que ele venceu em parceria com seu filho, Pedro Gomes, e o piloto Alcides Diniz.

“A réplica que vou doar tem as cores e desenho que utilizo desde o começo da minha carreira”, conta Ingo Hoffmann. “A pintura é do estúdio Sid Mosca, do mesmo artista histórico que assinou os capacetes de grandes nomes do automobilismo mundial, como Emerson Fittipaldi, Ayrton Senna e muitos outros. É uma preciosidade”, diz Ingo Hoffmann.

Leilão Stock Photo by: Reprodução

Valor sentimental

“O macacão que estou doando tem um grande valor sentimental para mim. Mas por essa causa valeu muito a pena fazer a doação. O trabalho do Instituto Ingo Hoffmann é fundamental para apoio às crianças com câncer atendidas por ele”, conta Chico Serra.

Outro capítulo especial são os troféus. São peças idênticas às que foram conquistadas pelos pilotos durante a oitava e nona etapas, em Goiânia, no último final de semana. Os troféus do primeiro ao terceiro colocados serão arrematados, nessa ordem, pelos internautas que derem os maiores lances.

Assinada por todos os pilotos, a bandeira quadriculada que irá a leilão foi utilizada para determinar os vencedores da 8ª e 9ª etapas, realizadas no Autódromo de Goiânia.

Leilão Stock Photo by: Reprodução

Sobre o Instituto Ingo Hoffmann

Entidade beneficente sem fins lucrativos que leva o nome do piloto Ingo Hoffmann, foi fundado em 2005 com a missão de oferecer mais conforto e qualidade de vida às crianças em tratamento do câncer e suas respectivas famílias.

Em parceria com o Centro Infantil Boldrini, hospital referência mundial no tratamento do câncer infantil, o Instituto Ingo Hoffman é responsável pelo projeto Casa da Criança e da Família, que abriga as crianças em tratamento intensivo e que não têm condições de serem mantidas por suas famílias fora de suas casas.

Localizado em Campinas, no interior de São Paulo, o Instituto proporciona todo o suporte necessário para os pequenos pacientes, como acompanhamento individual, emocional, além de oferecer um espaço que, além da moradia, inclui ampla área para interação, socialização e realização de eventos.

