Felipe Baptista busca novo pódio em retorno da Stock Car a Cascavel com a CAR Racing
Dono de três vitórias no ano, piloto do carro número 121 teve bom ritmo de corrida na primeira passagem da categoria pelo oeste paranaense em 2026
Felipe Baptista
Foto de: Rodrigo Ruiz
Piloto que defende a CAR Racing na temporada 2026 da Stock Car, Felipe Baptista disputa neste final de semana a décima etapa do campeonato, marcada para o Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel (PR). O dono do carro número 121 parte para o oeste paranaense buscando retornar ao top-10 da tabela de classificação e mira ter o desempenho apresentado nas últimas etapas.
Felipe venceu corridas em três etapas seguidas, em Cuiabá, Velocitta e Santa Cruz do Sul, e também mostrou um bom ritmo na primeira passagem da Stock Car por Cascavel neste ano. Na ocasião, o piloto teve a maior escalada da sprint, quando subiu 11 posições, e terminou próximo do top-10 a corrida principal. Agora, Baptista busca brigar no pelotão da frente.
“A CAR Racing tem feito um trabalho muito bom ao longo do ano e tenho certeza de que será assim também em Cascavel. No começo do campeonato estivemos por lá e o nosso ritmo era muito forte, então eu acredito que a gente possa brigar na frente e disputar um lugar no pódio”, disse Felipe Baptista.
A programação da Stock Car em Cascavel terá início na sexta-feira, com o shakedown e os dois treinos livres. O sábado será marcado pela classificação, às 8h, e a corrida Sprint, às 15h35. A décima etapa da temporada 2026 tem seu complemento no domingo, com a disputa da corrida principal às 12h10.
REGI LEME: Bastidores de SENNA/PIQUET, o CRASHGATE, Lewis X Max, KIMI, Bortoleto/Câmara, F1 na Globo
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