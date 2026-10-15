Felipe Baptista busca novo pódio em retorno da Stock Car a Cascavel com a CAR Racing

Piloto que defende a CAR Racing na temporada 2026 da Stock Car, Felipe Baptista disputa neste final de semana a décima etapa do campeonato, marcada para o Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel (PR). O dono do carro número 121 parte para o oeste paranaense buscando retornar ao top-10 da tabela de classificação e mira ter o desempenho apresentado nas últimas etapas.

Felipe venceu corridas em três etapas seguidas, em Cuiabá, Velocitta e Santa Cruz do Sul, e também mostrou um bom ritmo na primeira passagem da Stock Car por Cascavel neste ano. Na ocasião, o piloto teve a maior escalada da sprint, quando subiu 11 posições, e terminou próximo do top-10 a corrida principal. Agora, Baptista busca brigar no pelotão da frente.



“A CAR Racing tem feito um trabalho muito bom ao longo do ano e tenho certeza de que será assim também em Cascavel. No começo do campeonato estivemos por lá e o nosso ritmo era muito forte, então eu acredito que a gente possa brigar na frente e disputar um lugar no pódio”, disse Felipe Baptista.



A programação da Stock Car em Cascavel terá início na sexta-feira, com o shakedown e os dois treinos livres. O sábado será marcado pela classificação, às 8h, e a corrida Sprint, às 15h35. A décima etapa da temporada 2026 tem seu complemento no domingo, com a disputa da corrida principal às 12h10.

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