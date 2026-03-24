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Stock Car Cascavel

Felipe Fraga atinge marca de 200 largadas na Stock Car e Mitsubishi Motors busca confirmar retrospecto em Cascavel

Atual campeão fará sua corrida de número 200 na principal categoria do automobilismo brasileiro. No Oeste do Paraná, a Mitsubishi Motors conquistou um pódio triplo em 2025

Publicado:
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Atual campeão, Felipe Fraga completa 200 corridas na Stock Car neste domingo

Foto de: Jose Mario Dias

Após uma abertura de temporada no Circuito dos Cristais mostrando sua força, a Mitsubishi Motors desembarca no Paraná para a disputa da segunda etapa da Stock Car Pro Series 2026. O palco será o Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, reconhecido como o traçado mais veloz do calendário nacional. Com 3.058 metros de extensão e curvas de raio longo que desafiam a aerodinâmica, a pista traz recordações positivas para a marca, que em 2025 conquistou um pódio triplo na prova principal realizada no mesmo local.

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O final de semana terá um significado especial para o líder do campeonato, Felipe Fraga. O piloto da Eurofarma RC, que defende as cores da Mitsubishi, alcançará a marca de 200 largadas na categoria ao apagar das luzes vermelhas na corrida principal de domingo. Fraga detém recordes significativos na história da Stock Car, tendo sido o piloto mais jovem a vencer uma prova logo em sua estreia, em 2014, aos 18 anos de idade, e o mais jovem campeão da categoria, título conquistado na temporada de 2016, aos 21 anos.

No mesmo fim de semana, outro piloto com histórico importante dentro da Mitsubishi Motors chegará a 400 largadas: Cacá Bueno, que conquistou nove vitórias e dois títulos pela marca em sua primeira fase na Stock Car, entre 2005 e 2008.

Com um retrospecto de 24 vitórias, 15 pole positions e 49 pódios em 198 corridas disputadas até aqui, o piloto chega a Cascavel embalado pela vitória na prova principal da etapa de abertura, em Curvelo (MG). No topo da tabela com 122 pontos, Fraga personifica o momento de solidez da Mitsubishi Motors neste início de campeonato. Pela marca dos três diamantes, o tocantinense de 30 anos soma 25 corridas, duas pole positions e cinco vitórias.

“Começamos o ano com o pé direito com tudo correndo muito bem em Curvelo. Agora para Cascavel a expectativa é muito boa, por ser uma pista que me traz ótimas lembranças. Então, não haveria lugar melhor para comemorar essas 200 largadas na Stock Car”, disse o piloto do Eclipse Cross #1, que tem poles, vitórias e pódios na pista do oeste paranaense. “Sou muito feliz de participar desta categoria sensacional que é a Stock Car, e que venham mais 200 corridas”, comemorou.

A performance da marca em Minas Gerais também contou com o protagonismo de Rubens Barrichello, que garantiu o segundo lugar na corrida Sprint e ocupa a vice-liderança da competição. Além da vitória de Fraga e da pole position conquistada por Gaetano Di Mauro na abertura, a Mitsubishi conseguiu colocar três modelos Eclipse Cross no top-5 da prova principal, consolidando quatro representantes da marca entre os dez primeiros colocados na classificação geral.

O histórico em Cascavel também joga a favor da estratégia da equipe. Na segunda etapa do ano passado, Allam Khodair conduziu a Mitsubishi à vitória, acompanhado por Felipe Fraga em segundo e Daniel Serra em terceiro, selando um pódio inteiramente composto por pilotos da marca.

As atividades de pista em Cascavel começam nesta sexta-feira (27) com os treinos livres e a classificação; e corrida Sprint no sábado (28), culminando na prova principal de domingo (29), onde a Mitsubishi Motors busca consolidar sua vantagem técnica no início desta temporada.

Classificação do Campeonato após a 1ª etapa*
(TOP-10 EXTRAOFICIAL)
1. Felipe Fraga – 122 pontos
2. Rubens Barrichello – 109
3. Gabriel Casagrande – 107
4. Júlio Campos – 106
5. Rafael Suzuki – 101
6. Enzo Elias – 98
7. Daniel Serra – 94
8. Felipe Massa – 79
9. Sérgio Sette Câmara – 76
10. Léo Reis – 69

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