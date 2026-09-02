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Stock Car Chapecó

Felipe Fraga volta a Curvelo na liderança da Stock Car

Com estreia vitoriosa no Circuito dos Cristais, Fraga aposta no forte desempenho do carro para oitava etapa da temporada

Publicado:
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Fraga começou o ano com vitória em Curvelo e lidera o campeonato desde então

Foto de: Jose Mario Dias

O Circuito dos Cristais reencontra a Stock Car neste fim de semana para a oitava etapa do campeonato em um cenário de plena afirmação para a Mitsubishi Motors. Foi exatamente no traçado de 3.330 metros e 16 curvas em Curvelo (MG) que Gaetano Di Mauro cravou a pole e Felipe Fraga venceu a corrida principal. De lá para cá, em sete etapas e 14 provas disputadas, foram cinco poles conquistadas e oito triunfos, quatro em sprints e quatro nas disputas principais.

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Liderando o campeonato de forma isolada com 705 pontos, Fraga acumula três vitórias no ano e vem embalado pela pole position cravada na etapa anterior, em Santa Cruz do Sul. Entre os maiores vencedores com o Eclipse Cross também estão Felipe Baptista, com três triunfos, e Gaetano di Mauro, que soma dois primeiros lugares e lidera as estatísticas de posições de honra no grid, com três poles na temporada. 

A etapa mineira ganha contornos ainda mais competitivos com a briga pelas primeiras colocações da tabela, onde cada final de semana distribui até 137 pontos. 

A programação oficial da etapa no interior mineiro ganha pista aberta na sexta-feira (4) para as primeiras sessões de treinos livres. A definição do grid de largada acontece no sábado (5), no primeiro horário da manhã, às 8h, antecipando a disputa da Corrida Sprint, programada para as 13h50. O encerramento do evento fica reservado para o domingo (6), quando os carros alinham para a Corrida Principal com largada prevista para as 12h10.

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