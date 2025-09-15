Todas as categorias

Edição

Brasil Brasil
Stock Car

Felipe Massa pilota carro da Stock Car nas ruas de São Paulo

Piloto do Time Lubrax andou com o Chevrolet Tracker #19 da equipe TMG Racing para delírio dos car spotters na região da Cidade Jardim

Editado:
Felipe Massa

Foi um domingo especial para os car spotters, que passam o dia nas proximidades da Cidade Jardim fotografando os supercarros que passam. Os fãs dessas máquinas ganharam um modelo diferenciado para apreciar: o Chevrolet Tracker #19 da equipe TMG Racing da Stock Car, a principal categoria do automobilismo brasileiro.

No cockpit, guiando o próprio carro, ninguém menos que Felipe Massa, ex-piloto da Ferrari na Fórmula 1 e atual vice-campeão da Stock Car, que deu duas voltas na Ponte Estaiada e ainda parou para uma exibição junto ao público no Posto Petrobras Cambuí, na Praça Deputado Dario de Barros.

O piloto do Time Lubrax, patrocinado pela Vibra, ainda bateu fotos, distribuiu autógrafos e participou de um quiz com 10 felizardos. Dois deles ganharam a oportunidade de acompanhar de perto a próxima etapa da Stock Car, no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), no dia 28 de setembro.

“Foi uma experiência incrível andar pelas ruas de São Paulo com o meu carro de competição, entre os carros de rua. Poder interagir com os fãs dos supercarros, como eu, que muitas vezes não conseguem ir ao autódromo me assistir correndo, foi especial também. Muito obrigado pelo carinho de todos”, agradeceu Massa.

Filtros