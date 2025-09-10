Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Stock Car

Felipe Massa vai guiar novo carro da Stock Car pelas ruas de São Paulo; saiba quando e onde

O Chevrolet Tracker #19 da equipe TMG Racing poderá ser apreciado de perto pelos car spotters neste domingo

Editado:
Carro de Felipe Massa

É um hobby paulistano apreciar e fotografar os supercarros que passam pela região da Ponte Cidade Jardim. Neste domingo, dia 14, os car spotters terão uma oportunidade única: o piloto do Time Lubrax, Felipe Massa, vai acelerar nas ruas de São Paulo o novo Chevrolet Tracker #19, com o qual compete pela equipe TMG Racing na Stock Car, a principal categoria do automobilismo brasileiro.

Leia também:

O ponto de partida será o Posto Petrobras Cambuí, na Praça Deputado Dario de Barros, às 10h. A partir daí, o motor turbo vai roncar na Avenida dos Tajurás, passando pela Rua São Bonifácio, Avenida Cidade Jardim, Avenida Brigadeiro Faria Lima, Ponte Engenheiro Roberto Rossi Zuccolo (Ponte Cidade Jardim), Praça Deputado Afrânio de Oliveira, Rua Dr. José Augusto de Queiroz e vai terminar novamente no Posto Petrobras Cambuí.

“Será uma experiência muito diferente andar pelas ruas de São Paulo com o meu carro de competição e no meio de carros de rua. Convido os fãs de supercarros, como eu, para acompanhar essa ação de perto. Vai ser, sem dúvida, muito divertido!”, disse Massa. 

Data: domingo, 14 de setembro
Horário: 10h
Ponto de partida e chegada: Posto Petrobras Cambuí (Praça Deputado Dario de Barros, 17, Cidade Jardim)

Mapa - Evento Massa

Mapa - Evento Massa

Foto de: Divulgacao

McLAREN SE SABOTARÁ? BORTOLETO e MAX brilham. DRUGO NA ALPINE? Ferrari e RAFA CÂMARA! Tiago Mendonça

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

In this article
Stock Car
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Documentário sobre Stock Car concorre a prêmios em festivais na Grécia e nos EUA

Principais comentários

Últimas notícias

F1 - Briatore sinaliza continuidade de Colapinto na Alpine em 2026: "Precisamos de estabilidade"

F1 - Briatore sinaliza continuidade de Colapinto na Alpine em 2026: "Precisamos de estabilidade"

F1 Fórmula 1
GP da Itália
F1 - Briatore sinaliza continuidade de Colapinto na Alpine em 2026: "Precisamos de estabilidade"
F1 - Além da McLaren: Monza teve outra ordem de equipe que passou 'batida'; confira

F1 - Além da McLaren: Monza teve outra ordem de equipe que passou 'batida'; confira

F1 Fórmula 1
GP da Itália
F1 - Além da McLaren: Monza teve outra ordem de equipe que passou 'batida'; confira
F1: Brundle revela mensagem surpresa de Horner após vitória de Verstappen na Itália

F1: Brundle revela mensagem surpresa de Horner após vitória de Verstappen na Itália

F1 Fórmula 1
GP da Itália
F1: Brundle revela mensagem surpresa de Horner após vitória de Verstappen na Itália
F1: Como Cadillac simulou participação no GP da Itália sem estar na pista

F1: Como Cadillac simulou participação no GP da Itália sem estar na pista

F1 Fórmula 1
GP da Itália
F1: Como Cadillac simulou participação no GP da Itália sem estar na pista

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros