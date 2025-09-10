É um hobby paulistano apreciar e fotografar os supercarros que passam pela região da Ponte Cidade Jardim. Neste domingo, dia 14, os car spotters terão uma oportunidade única: o piloto do Time Lubrax, Felipe Massa, vai acelerar nas ruas de São Paulo o novo Chevrolet Tracker #19, com o qual compete pela equipe TMG Racing na Stock Car, a principal categoria do automobilismo brasileiro.

O ponto de partida será o Posto Petrobras Cambuí, na Praça Deputado Dario de Barros, às 10h. A partir daí, o motor turbo vai roncar na Avenida dos Tajurás, passando pela Rua São Bonifácio, Avenida Cidade Jardim, Avenida Brigadeiro Faria Lima, Ponte Engenheiro Roberto Rossi Zuccolo (Ponte Cidade Jardim), Praça Deputado Afrânio de Oliveira, Rua Dr. José Augusto de Queiroz e vai terminar novamente no Posto Petrobras Cambuí.

“Será uma experiência muito diferente andar pelas ruas de São Paulo com o meu carro de competição e no meio de carros de rua. Convido os fãs de supercarros, como eu, para acompanhar essa ação de perto. Vai ser, sem dúvida, muito divertido!”, disse Massa.

Data: domingo, 14 de setembro

Horário: 10h

Ponto de partida e chegada: Posto Petrobras Cambuí (Praça Deputado Dario de Barros, 17, Cidade Jardim)

Mapa - Evento Massa Foto de: Divulgacao

