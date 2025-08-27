Todas as categorias

Stock Car

Filme sobre carro da Stock Car é indicado ao ‘Oscar’ do cinema automotivo e automobilístico

'Stock Car - Mais Rápido que o Tempo', produção que teve apoio do Motorsport.com, concorre a prêmio no International Motor Film Awards

Redação Motorsport.com
Editado:
Imagem do WhatsApp de 2025-08-25 à(s) 18.48.10_a286521d

O filme 'Stock Car - Mais Rápido que o Tempo', produção apoiada pelo Motorsport.com, produzido pela Valete de Copas Filmes em parceria com a ArcelorMittal, foi indicado ao prêmio de melhor curta-documentário do International Motor Film Awards (IMFA) de 2025. Este é o primeiro filme brasileiro que é nominado nesta categoria.

Leia também:

O filme retrata a evolução dos carros da Stock Car, bem como os protagonistas que fizeram parte desta história. A produção exibe histórias de todos os modelos dos carros da categoria, desde a era do ‘Opalões’, passando pelos sedãs com chassi tubular, até os novos SUVs, desenvolvidos pela Audacetech e introduzidos em 2025.

A obra conta com entrevistas exclusivas de figuras históricas como Ingo Hoffmann, Washington Bezerra, Carlos Col, Lincoln Oliveira, Zeca Giaffone, Rosinei 'Meinha' Campos, Paulo de Tarso, José Avallone Neto, Christian Fittipaldi, Renan Guerra e 'Losa' (mecânico que trabalha na Stock desde a primeira temporada).

A premiação é considerada o Oscar do cinema automotivo e automobilístico. Filmes como ‘F1’, com Brad Pitt, e ‘Missão: Impossível - o acerto final’ estão entre os outros indicados em outras categorias.

“A indicação do filme ao International Motor Film Awards é motivo de grande orgulho” disse João Bosco Reis da Silva, Diretor de Sustentabilidade e Relações Institucionais da ArcelorMittal Aços Planos América Latina. “Esta produção registra de forma inédita os 46 anos de história da categoria e mostra como talento e inovação permitiram que a Stock Car se tornasse a principal expressão do automobilismo brasileiro. O roteiro conduz o público por essa trajetória a partir da evolução tecnológica dos carros, destacando também o papel de engenheiros, pilotos, mecânicos e dirigentes que ajudaram a construir esse legado.

Felipe Motta, produtor executivo de 'Stock Car - Mais Rápido que o Tempo' diz: "Emoção completa! Não posso expressar de outra forma a indicação ao IMFA. Estamos falando da maior premiação do setor do mundo. Estar em solo inglês, berço e centro do automobilismo mundial, com a principal categoria do Brasil é indescritível. Muita gente que dedicou a vida à Stock Car está sendo reconhecida pelos maiores do planeta".

Conrado Ferrato, diretor do filme, comentou: “É difícil colocar em palavras o sentimento de ser selecionado para o IMFA. Esse era o grande objetivo do projeto, mas era também um sonho, uma utopia. É algo gigantesco, para mim, como realizador, para nossos patrocinadores que acreditaram em nós, e também, porque não dizer, para o Cinema Brasileiro. Quero fazer um convite a quem está chegando agora: ainda temos muitas histórias para contar. O automobilismo brasileiro é um berço fértil para muitos projetos, e a confirmação da seleção para o IMFA vai dar o impulso para podermos tirar do papel muitos outros”.

A pré-estreia do filme acontece no dia 23 de setembro, em São Paulo, em evento exclusivo para convidados.

Veja o trailer

HAMILTON é MESSI, indagações a VETTEL, BORTOLETO, VERSTAPPEN, motores da F1 e F-E - LUCAS DI GRASSI

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM com LUCAS DI GRASSI:

 

Redação Motorsport.com Stock Car
Artigo anterior Stock Car: Antonella Bassani substituirá Rubens Barrichello no Velocitta

