O filme 'Stock Car - Mais Rápido que o Tempo', apoiado pelo Motorsport.com e produzido pela Valete de Copas Filmes em parceria com a ArcelorMittal, segue em alta nos festivais internacionais. Desta vez o filme foi selecionado em Milão, naquele que é considerado o maior festival de TV e cinema esportivo do mundo, o ‘Sports Movie & TV 2025 – Milano International FICTS FEST’.

A obra já contava com indicações ao prêmio de melhor curta-documentário do International Motor Film Awards (IMFA), o ‘Oscar’ do cinema automobilístico que é sediado em Londres, e para o Paladino d’Oro Sport Film Festival de Palermo, na Itália, do qual ele concorre na categoria ‘Motor Film’. Vale lembrar que o Paladino é o mais antigo festival de cinema esportivo do mundo e já contou com cineastas internacionalmente reconhecidos em suas seleções, como Michael Mann, Wim Wenders, Mario Monicelli, entre outros.

Mas a turnê internacional do filme está longe de terminar. Essa semana a equipe de produção do curta recebeu a notícia de que ele foi escolhido pela Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs (FICTS) para participar do evento em Milão, no único festival chancelado pelo COI (Comitê Olímpico Internacional).

Em diversos locais da Lombardia serão realizadas 100 projeções de documentários, filmes de ficção e animações (selecionadas entre 1.965 filmes participantes, incluindo 25 estreias mundiais e europeias, filmagens olímpicas exclusivas, etc.), que contam as emoções e as histórias dos protagonistas do esporte em suas mais variadas expressões.

Para o evento estão previstas as presenças de diretores, produtores, campeões olímpicos, profissionais do setor, especialistas em comunicação, representantes das instituições esportivas e da mídia em uma programação que – além das projeções – contará com oito exposições, duas cerimônias, seis encontros, duas coletivas de imprensa, quatro eventos paralelos, o Paralympic International Movies & TV Fest, entre outros. Tudo isso irá acontecer entre os dias 7 e 11 de outubro, no Auditorium Testori di Palazzo Lombardia, em Milão, na Itália.

O Festival é organizado pela FICTS – Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs, reconhecida pelo COI – Comitê Olímpico Internacional, e conta com 130 nações afiliadas. A organização também tem a colaboração do Ministério do Esporte e da Juventude da Itália, o governo da Região da Lombardia e da Fundação Milão Cortina 2026.

‘Stock Car - Mais Rápido que o Tempo' retrata a evolução dos carros da Stock Car, bem como os protagonistas que fizeram parte desta história. A produção exibe histórias de todos os modelos da categoria, desde a era dos ‘Opalões’, passando pelos sedãs com chassi tubular, até os novos SUVs, desenvolvidos pela Audacetech e introduzidos em 2025.

O curta-documentário conta com entrevistas exclusivas de figuras históricas como Ingo Hoffmann, Washington Bezerra, Carlos Col, Lincoln Oliveira, Zeca Giaffone, Rosinei 'Meinha' Campos, Paulo de Tarso, José Avallone Neto, Christian Fittipaldi, Renan Guerra e 'Losa' (mecânico que trabalha na Stock desde a primeira temporada).

Além dos festivais citados acima, o filme já havia sido selecionado no American Latino International Short Film Festival (ALISFF), em Los Angeles, nos EUA, além do Film Olympiad, e do The Athletic Coup Film Festival, ambos em Atenas, na Grécia.

A pré-estreia do filme acontece no dia 23 de setembro, em São Paulo, em evento exclusivo para convidados.

Veja o trailer

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!