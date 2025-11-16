Depois da vitória dupla de Ricardo Maurício na etapa de Cuiabá da Stock Car Pro Series, a ponta do campeonato permanece nas mãos do mais jovem vencedor e campeão da categoria, Felipe Fraga.

O piloto do Mitsubishi #88 chegou em Cuiabá como líder e permanece como tal após o desfecho da jornada em solo mato-grossense, agora com 790 pontos, abrindo diferença considerável para o companheiro de Eurofarma RC. Gaetano Di Mauro soma 722 e é o vice-líder.

A mudança mais sensível vem daí para trás, com Enzo Elias (Scuderia Bandeiras) na terceira posição da tabela, com 618 tentos, empatado com o tricampeão Gabriel Casagrande.

Segundo colocado na corrida sprint em Cuiabá, Arthur Leist chegou a ocupar o terceiro lugar no campeonato com o resultado, mas com o desfecho da noite permanece no top-5, em quinto, com 605 pontos, dois a mais em relação a Guilherme Salas.

Thiago Camilo, que era o terceiro antes da ida para Cuiabá, agora é o sétimo, com 592 pontos. Nelsinho Piquet, Julio Campos e Ricardo Maurício — que somou 135 dos 137 pontos possíveis no fim de semana — complementam a relação dos dez primeiros colocados.

Restam agora duas etapas para o desfecho da temporada que marca o início da era SUV na Stock Car. O próximo encontro será no fim de semana de 29 e 30 de novembro e representará a reinauguração do Autódromo de Brasília. Será a penúltima etapa do ano e a definição dos finalistas de 2025.

Classificação da Stock Car 2025 após Cuiabá

1º Felipe Fraga, 790 pontos

2º Gaetano Di Mauro, 722

3º Enzo Elias, 618

4º Gabriel Casagrande, 618

5º Guilherme Salas, 605

6º Arthur Leist, 603

7º Thiago Camilo, 592

8º Nelson Piquet Jr., 575

9º Julio Campos, 494

10º Ricardo Maurício, 487

11º Rafael Suzuki, 475

12º João Paulo de Oliveira, 448

13º Cesar Ramos, 432

14º Felipe Baptista, 430

15º Rubens Barrichello, 430

16º Gianluca Petecof, 417

17º Daniel Serra, 411

18º Lucas Foresti, 410

19º Allam Khodair, 408

20º Felipe Massa, 401

21º Atila Abreu, 399

22º Cacá Bueno, 388

23º Arthur Gama, 338

24º Bruno Baptista, 332

25º Ricardo Zonta, 322

26º Denis Navarro, 322

27º Zezinho Muggiati, 252

28º Rafael Reis, 227

29º Helio Castroneves, 217

30º Lucas Kohl, 205

31º Vicente Orige, 160

32º Antonella Bassani. 25

Norris CALA BOCA de geral, Bortoleto com hype de RUBINHO, Max ‘simplão’, CAOS na Ferrari e mais

Ouça versão áudio do Podcast:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!