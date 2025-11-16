Fraga segue na ponta: confira a classificação da Stock Car após a etapa noturna de Cuiabá
Próxima etapa da categoria acontecerá entre os dias 29 e 30 de novembro, na reinauguração do Autódromo de Brasília
Depois da vitória dupla de Ricardo Maurício na etapa de Cuiabá da Stock Car Pro Series, a ponta do campeonato permanece nas mãos do mais jovem vencedor e campeão da categoria, Felipe Fraga.
O piloto do Mitsubishi #88 chegou em Cuiabá como líder e permanece como tal após o desfecho da jornada em solo mato-grossense, agora com 790 pontos, abrindo diferença considerável para o companheiro de Eurofarma RC. Gaetano Di Mauro soma 722 e é o vice-líder.
A mudança mais sensível vem daí para trás, com Enzo Elias (Scuderia Bandeiras) na terceira posição da tabela, com 618 tentos, empatado com o tricampeão Gabriel Casagrande.
Segundo colocado na corrida sprint em Cuiabá, Arthur Leist chegou a ocupar o terceiro lugar no campeonato com o resultado, mas com o desfecho da noite permanece no top-5, em quinto, com 605 pontos, dois a mais em relação a Guilherme Salas.
Thiago Camilo, que era o terceiro antes da ida para Cuiabá, agora é o sétimo, com 592 pontos. Nelsinho Piquet, Julio Campos e Ricardo Maurício — que somou 135 dos 137 pontos possíveis no fim de semana — complementam a relação dos dez primeiros colocados.
Restam agora duas etapas para o desfecho da temporada que marca o início da era SUV na Stock Car. O próximo encontro será no fim de semana de 29 e 30 de novembro e representará a reinauguração do Autódromo de Brasília. Será a penúltima etapa do ano e a definição dos finalistas de 2025.
Classificação da Stock Car 2025 após Cuiabá
1º Felipe Fraga, 790 pontos
2º Gaetano Di Mauro, 722
3º Enzo Elias, 618
4º Gabriel Casagrande, 618
5º Guilherme Salas, 605
6º Arthur Leist, 603
7º Thiago Camilo, 592
8º Nelson Piquet Jr., 575
9º Julio Campos, 494
10º Ricardo Maurício, 487
11º Rafael Suzuki, 475
12º João Paulo de Oliveira, 448
13º Cesar Ramos, 432
14º Felipe Baptista, 430
15º Rubens Barrichello, 430
16º Gianluca Petecof, 417
17º Daniel Serra, 411
18º Lucas Foresti, 410
19º Allam Khodair, 408
20º Felipe Massa, 401
21º Atila Abreu, 399
22º Cacá Bueno, 388
23º Arthur Gama, 338
24º Bruno Baptista, 332
25º Ricardo Zonta, 322
26º Denis Navarro, 322
27º Zezinho Muggiati, 252
28º Rafael Reis, 227
29º Helio Castroneves, 217
30º Lucas Kohl, 205
31º Vicente Orige, 160
32º Antonella Bassani. 25
