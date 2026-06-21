Fraga segue na ponta: Veja classificação da Stock Car após Cuiabá
Líder do campeonato terminou em segundo lugar na corrida da noite de sábado na capital do Mato Grosso
Foto de: Rafael Gagliano
Com as vitórias de Felipe Baptista, da Sterling Racing, na sprint e de Nelsinho Piquet, da Scuderia Bandeiras, na corrida principal, o topo da classificação da Stock Car Pro Series segue inalterado após a etapa de Cuiabá.
Felipe Fraga, da Eurofarma RC, segue liderando o campeonato de 2026, agora com 499 pontos e com 77 na frente de Gabriel Casagrande, da A.Mattheis Vogel, com 421.
Felipe Massa, da TMG, é o terceiro colocado, com 409 pontos, seguido de Sergio Sette Câmara (Team RC), com 383, e Rafael Suzuki (Scuderia Bandeiras) com 375.
Veja a classificação completa da Stock Car pós-Cuiabá
Campeonato de pilotos
|P
|#
|Piloto
|Equipe
|pontuação
|1
|1
|FELIPE FRAGA
|EUROFARMA RC
|499
|2
|83
|GABRIEL CASAGRANDE
|VOGEL MOTORSPORT
|421
|3
|19
|FELIPE MASSA
|TIME LUBRAX TMG
|409
|4
|7
|SERGIO SETTE CAMARA
|TEAM RC
|383
|5
|8
|RAFAEL SUZUKI
|SCUDERIA BANDEIRAS
|375
|6
|33
|NELSON PIQUET JR
|SCUDERIA BANDEIRAS
|337
|7
|121
|FELIPE BAPTISTA
|STERLING RACING
|318
|8
|111
|RUBENS BARRICHELLO
|SCUDERIA BANDEIRAS SPORTS
|318
|9
|85
|GUILHERME SALAS
|VALDA-CAVALEIRO SPORTS
|311
|10
|11
|GAETANO DI MAURO
|EUROFARMA RC
|304
|11
|73
|ENZO ELIAS
|AMATTHEIS/TMG
|302
|12
|293
|LEONARDO REIS
|CAR RACING
|280
|13
|81
|ARTHUR LEIST
|CROWN RACING
|254
|14
|30
|CESAR RAMOS
|MERCADO LIVRE RACING
|242
|15
|29
|DANIEL SERRA
|BLAU MOTORSPORT
|237
|16
|4
|JULIO CAMPOS
|TIME LUBRAX TMG
|224
|17
|21
|THIAGO CAMILO
|MERCADO LIVRE RACING TEAM
|218
|18
|51
|ATILA ABREU
|SCUDERIA BANDEIRAS SPORTS
|213
|19
|18
|ALLAM KHODAIR
|BLAU MOTORSPORT
|205
|20
|0
|CACA BUENO
|SCUDERIA CHIARELLI
|197
|21
|38
|ZEZINHO MUGGIATI
|TEAM RC
|184
|22
|80
|ALFREDINHO IBIAPINA
|FULL TIME GAZOO RACING
|181
|23
|90
|RICARDO MAURICIO
|VALDA-CAVALEIRO SPORTS
|166
|24
|10
|RICARDO ZONTA
|FULL TIME GAZOO RACING
|138
|25
|12
|LUCAS FORESTI
|VOGEL MOTORSPORT
|134
|26
|27
|RENAN GUERRA
|AMATTHEIS/TMG
|133
|27
|6
|HELIO CASTRONEVES
|MERCADO LIVRE RACING
|125
|28
|22
|ANDRE MORAES JR
|SCUDERIA CHIARELLI
|120
|29
|301
|RAFAEL REIS
|CAR RACING
|89
|30
|444
|VICENTE ORIGE
|STERLING RACING
|72
|31
|95
|LUCAS KOHL
|CROWN RACING
|56
|32
|24
|FELIPE BARTZ
|SG28 POWERED RTR
|38
Campeonato de equipes
|P
|Equipe
|PONTOS
|1
|EUROFARMA RC
|803
|2
|SCUDERIA BANDEIRAS
|714
|3
|TIME LUBRAX TMG
|634
|4
|TEAM RC
|567
|5
|VOGEL MOTORSPORT
|557
|6
|SCUDERIA BANDEIRAS SPORTS
|531
|7
|VALDA-CAVALEIRO SPORTS
|491
|8
|BLAU MOTORSPORT
|442
|9
|AMATTHEIS/TMG
|435
|10
|STERLING RACING
|391
|11
|MERCADO LIVRE RACING
|384
|12
|CAR RACING
|371
|13
|FULL TIME GAZOO RACING
|319
|14
|SCUDERIA CHIARELLI
|317
|15
|CROWN RACING
|309
|16
|MERCADO LIVRE RACING TEAM
|217
|17
|ALBATROZ RACING
|26
|18
|SG28 POWERED RTR
|11
|19
|SG28 BY RTR
|0
Como a VITÓRIA de HAMILTON impacta Leclerc na Ferrari? KIMI x RUSSELL, Bortoleto e + | FELIPE MOTTA
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