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Stock Car Cuiabá

Fraga segue na ponta: Veja classificação da Stock Car após Cuiabá

Líder do campeonato terminou em segundo lugar na corrida da noite de sábado na capital do Mato Grosso

Redação Motorsport.com
Publicado:
Largada, Cuiabá

Foto de: Rafael Gagliano

Com as vitórias de Felipe Baptista, da Sterling Racing, na sprint e de Nelsinho Piquet, da Scuderia Bandeiras, na corrida principal, o topo da classificação da Stock Car Pro Series segue inalterado após a etapa de Cuiabá.

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Felipe Fraga, da Eurofarma RC, segue liderando o campeonato de 2026, agora com 499 pontos e com 77 na frente de Gabriel Casagrande, da A.Mattheis Vogel, com 421.

Felipe Massa, da TMG, é o terceiro colocado, com 409 pontos, seguido de Sergio Sette Câmara (Team RC), com 383, e Rafael Suzuki (Scuderia Bandeiras) com 375.

Veja a classificação completa da Stock Car pós-Cuiabá

Campeonato de pilotos

P # Piloto Equipe pontuação
1 1 FELIPE FRAGA EUROFARMA RC 499
2 83 GABRIEL CASAGRANDE VOGEL MOTORSPORT 421
3 19 FELIPE MASSA TIME LUBRAX TMG 409
4 7 SERGIO SETTE CAMARA TEAM RC 383
5 8 RAFAEL SUZUKI SCUDERIA BANDEIRAS 375
6 33 NELSON PIQUET JR SCUDERIA BANDEIRAS 337
7 121 FELIPE BAPTISTA STERLING RACING 318
8 111 RUBENS BARRICHELLO SCUDERIA BANDEIRAS SPORTS 318
9 85 GUILHERME SALAS VALDA-CAVALEIRO SPORTS 311
10 11 GAETANO DI MAURO EUROFARMA RC 304
11 73 ENZO ELIAS AMATTHEIS/TMG 302
12 293 LEONARDO REIS CAR RACING 280
13 81 ARTHUR LEIST CROWN RACING 254
14 30 CESAR RAMOS MERCADO LIVRE RACING 242
15 29 DANIEL SERRA BLAU MOTORSPORT 237
16 4 JULIO CAMPOS TIME LUBRAX TMG 224
17 21 THIAGO CAMILO MERCADO LIVRE RACING TEAM 218
18 51 ATILA ABREU SCUDERIA BANDEIRAS SPORTS 213
19 18 ALLAM KHODAIR BLAU MOTORSPORT 205
20 0 CACA BUENO SCUDERIA CHIARELLI 197
21 38 ZEZINHO MUGGIATI TEAM RC 184
22 80 ALFREDINHO IBIAPINA FULL TIME GAZOO RACING 181
23 90 RICARDO MAURICIO VALDA-CAVALEIRO SPORTS 166
24 10 RICARDO ZONTA FULL TIME GAZOO RACING 138
25 12 LUCAS FORESTI VOGEL MOTORSPORT 134
26 27 RENAN GUERRA AMATTHEIS/TMG 133
27 6 HELIO CASTRONEVES MERCADO LIVRE RACING 125
28 22 ANDRE MORAES JR SCUDERIA CHIARELLI 120
29 301 RAFAEL REIS CAR RACING 89
30 444 VICENTE ORIGE STERLING RACING 72
31 95 LUCAS KOHL CROWN RACING 56
32 24 FELIPE BARTZ SG28 POWERED RTR 38

Campeonato de equipes

P Equipe PONTOS
1 EUROFARMA RC 803
2 SCUDERIA BANDEIRAS 714
3 TIME LUBRAX TMG 634
4 TEAM RC 567
5 VOGEL MOTORSPORT 557
6 SCUDERIA BANDEIRAS SPORTS 531
7 VALDA-CAVALEIRO SPORTS 491
8 BLAU MOTORSPORT 442
9 AMATTHEIS/TMG 435
10 STERLING RACING 391
11 MERCADO LIVRE RACING 384
12 CAR RACING 371
13 FULL TIME GAZOO RACING 319
14 SCUDERIA CHIARELLI 317
15 CROWN RACING 309
16 MERCADO LIVRE RACING TEAM 217
17 ALBATROZ RACING 26
18 SG28 POWERED RTR 11
19 SG28 BY RTR 0

Como a VITÓRIA de HAMILTON impacta Leclerc na Ferrari? KIMI x RUSSELL, Bortoleto e + | FELIPE MOTTA

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