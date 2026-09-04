Vice-líder do campeonato da Stock Car, Gabriel Casagrande se vê em boas condições para conseguir uma boa posição de largada na oitava etapa da temporada 2026, que é realizada no Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG). O piloto da AMattheis Vogel, que tem na pista mineira o local de sua primeira vitória na categoria, destacou o equilíbrio dos treinos livres, mas tem boas expectativas para a classificação marcada para a manhã de sábado.

“Acho que a gente está na briga para, pelo menos, ir ao Q2 e tentar entrar entre os oito do Q3. Está tudo muito apertado, como foi no nosso grupo e também no segundo grupo. Sigo tranquilo e temos um bom carro para brigar na frente se conseguirmos encaixar tudo”, disse Gabriel Casagrande.

“Estamos bem. A gente precisa se comparar com os pilotos do mesmo grupo, que enfrentaram a mesma condição de pista e de temperatura ambiente. Depois a gente foi um pouco mais para trás, mas o segundo grupo tinha uma pista um pouquinho melhor, e isso acontece por conta da diferença de temperatura. É normal”, completa Casagrande, que terminou o dia com a 15ª colocação.

A programação da etapa de Curvelo conta com a classificação neste sábado, a partir de 8h, enquanto a Sprint ocorre às 13h50. A corrida principal da Stock Car está marcada para 12h10 de domingo.

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