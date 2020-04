O novo carro da Shell na Stock Car já acelerou em Curitiba. Pilotado por outro profissional, o Toyota Corolla de Ricardo Zonta foi um dos veículos usados no teste oficial de equilíbrio de performance promovido nesta terça-feira pela categoria em Curitiba.

O carro #10, que neste ano passa a ser preparado pela equipe RCM, foi um dos que aceleraram na pista (veja abaixo). O objetivo do teste é equalizar os dois modelos da principal categoria do esporte a motor do Brasil. Neste ano, o Corolla se junta ao Chevrolet Cruze nas pistas da categoria.

Galeria Lista Carro de Ricardo Zonta para a Stock Car 2020 1 / 7 Foto de: Jose Mario Dias Carro de Ricardo Zonta para a Stock Car 2020 2 / 7 Foto de: Jose Mario Dias Carro de Ricardo Zonta para a Stock Car 2020 3 / 7 Foto de: Jose Mario Dias Carro de Ricardo Zonta para a Stock Car 2020 4 / 7 Foto de: Jose Mario Dias Carro de Ricardo Zonta para a Stock Car 2020 5 / 7 Foto de: Jose Mario Dias Carro de Ricardo Zonta para a Stock Car 2020 6 / 7 Foto de: Jose Mario Dias Carro de Ricardo Zonta para a Stock Car 2020 7 / 7 Foto de: Jose Mario Dias

Com a chegada de um segundo modelo e uma nova montadora, um dos temas mais relevantes da pré-temporada será justamente manter a tradicionalíssima competitividade da categoria em um cenário com motores e carrocerias diferentes.

Os novos carros aproximam mais os modelos de competição aos de rua. Eles usam, por exemplo, bloco do chassi e faróis iguais aos modelos disponíveis nas concessionárias para os motoristas brasileiros.

Foi a primeira vez que a Shell teve na pista um carro com o layout desta temporada, com tarjas no capô e aplicação diagonal da marca Shell V-Power nas laterais.

Os carros voltam a acelerar na pista de Goiânia, para a abertura da temporada. Em duas semanas acontece um teste coletivo para as verificações finais. A Corrida de Duplas será disputada no dia 29.

A Shell já anunciou três das quatro tripulações que terá na prova: Ricardo Zonta e Laurens Vanthoor; Gaetano di Mauro e Danilo Dirani; Galid Osman e Dennis Dirani. O parceiro de Átila Abreu será anunciado na próxima semana.

