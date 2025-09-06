Gama domina sprint de Cascavel e vence a primeira na Stock Car
Novato triunfou a bordo de seu Toyota Corolla Cross; corrida principal acontece neste domingo, às 14h05, com transmissão de Band / BandSports / SporTV e cobertura completa do Motorsport.com
Piloto da Full Time Sports Toyota na Stock Car Pro Series, Arthur Gama venceu a corrida sprint da sexta etapa de 2025, em Cascavel, de forma dominante na tarde deste sábado. O piloto largou da primeira posição em decorrência da inversão de grid (top 12) e triunfou sem dar chances à concorrência.
É a primeira vitória de Gama na Stock Car, à qual o jovem de 20 anos de idade chegou neste ano, cacifado pelo título da Stock Light em 2024. Na Full Time Sports Toyota, aliás, festa dupla: JP de Oliveira completou o pódio em terceiro, atrás de Julio Campos, da Crown Racing (Corolla Cross).
Mais jovem campeão da história da Stock, tendo vencido a temporada 2016, Felipe Fraga chegou em quarto a bordo de seu Mitsubishi Eclipse Cross da Eurofarma-RC -- pole domingo, seu companheiro Gaetano di Mauro foi 21º. Quem completou o top 5 foi o tricampeão Daniel Serra, da Blau (Mitsubishi).
Também detentor de três títulos e atual campeão da Stock Car, Gabriel Casagrande chegou em oitavo com a equipe AMattheis Vogel (Chevrolet). Já Rubens Barrichello, companheiro de Gama e bicampeão da categoria, chegou em 15º. O Motorsport.com faz a cobertura completa da etapa de Cascavel, no Paraná.
Resultado da corrida sprint da Stock Car em Cascavel:
|Piloto
|Carro
|Equipe
|ARTHUR GAMA
|9
|Full Time Sports Toyota
|30 voltas
|JULIO CAMPOS
|4
|Crown Racing Toyota
|2.752
|JOÃO PAULO DE OLIVEIRA
|7
|Full Time Sports Toyota
|4.397
|FELIPE FRAGA
|88
|Eurofarma-RC Mitsubishi
|13.714
|DANIEL SERRA
|29
|Blau Motorsport Mitsubishi
|16.472
|LUCAS FORESTI
|12
|AMattheis Vogel Chevrolet
|17.711
|RAFAEL SUZUKI
|8
|TMG Racing Chevrolet
|17.995
|GABRIEL CASAGRANDE
|83
|AMattheis Vogel Chevrolet
|19.691
|BRUNO BAPTISTA
|44
|RCM Motorsport Mitsubishi
|19.768
|ENZO ELIAS
|73
|Scuderia Bandeiras Chevrolet
|20.057
|NELSIHO PIQUET
|33
|Scuderia Bandeiras Mitsubishi
|20.711
|RICARDO ZONTA
|10
|RCM Motorsport Mitsubishi
|21.288
|GUILHERME SALAS
|85
|Cavaleiro Sports Chevrolet
|21.771
|GIANLUCA PETECOF
|101
|Car Racing KTF Mitsubishi
|23.047
|RUBENS BARRICHELLO
|111
|Full Time Sports Toyota
|23.177
|CESAR RAMOS
|30
|Ipiranga Racing Toyota
|25.723
|ÁTILA ABREU
|51
|Scuderia Bandeiras Chevrolet
|25.989
|ZEZINHO MUGGIATI
|38
|Car Racing Sterling Toyota
|26.487
|RAFAEL REIS
|301
|Car Racing Sterling Toyota
|31.932
|FELIPE MASSA
|19
|TMG Racing Chevrolet
|32.134
|GAETANO DI MAURO
|11
|Eurofarma-RC Mitsubishi
|32.495
|THIAGO CAMILO
|21
|Ipiranga Racing Toyota
|34.302
|ALLAM KHODAIR
|18
|Blau Motorsport Mitsubishi
|39.564
|RICARDO MAURÍCIO
|90
|Cavaleiro Sports Chevrolet
|41.328
|VICENTE ORIGE
|444
|Scuderia Bandeiras Mitsubishi
|41.588
|DENIS NAVARRO
|5
|Cavaleiro Sports Toyota
|46.455
|HELIO CASTRONEVES
|6
|AMattheis Motorsport Chevrolet
|47.167
|LUCAS KOHL
|95
|Scuderia Chiarelli Chevrolet
|47.221
|ARTHUR LEIST
|81
|Crown Racing Toyota
|+5 voltas
|FELIPE BAPTISTA
|121
|Car Racing KTF Mitsubishi
|+6 voltas
|CACÁ BUENO
|0
|Scuderia Chiarelli Chevrolet
|Abandonou
