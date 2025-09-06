Todas as categorias

Relato da bateria
Stock Car Cascavel II

Gama domina sprint de Cascavel e vence a primeira na Stock Car

Novato triunfou a bordo de seu Toyota Corolla Cross; corrida principal acontece neste domingo, às 14h05, com transmissão de Band / BandSports / SporTV e cobertura completa do Motorsport.com

Redação Motorsport.com
Editado:
Arthur Gama (Caíque Roberto/RF1)

Piloto da Full Time Sports Toyota na Stock Car Pro Series, Arthur Gama venceu a corrida sprint da sexta etapa de 2025, em Cascavel, de forma dominante na tarde deste sábado. O piloto largou da primeira posição em decorrência da inversão de grid (top 12) e triunfou sem dar chances à concorrência.

É a primeira vitória de Gama na Stock Car, à qual o jovem de 20 anos de idade chegou neste ano, cacifado pelo título da Stock Light em 2024. Na Full Time Sports Toyota, aliás, festa dupla: JP de Oliveira completou o pódio em terceiro, atrás de Julio Campos, da Crown Racing (Corolla Cross).

Mais jovem campeão da história da Stock, tendo vencido a temporada 2016, Felipe Fraga chegou em quarto a bordo de seu Mitsubishi Eclipse Cross da Eurofarma-RC -- pole domingo, seu companheiro Gaetano di Mauro foi 21º. Quem completou o top 5 foi o tricampeão Daniel Serra, da Blau (Mitsubishi).

Também detentor de três títulos e atual campeão da Stock Car, Gabriel Casagrande chegou em oitavo com a equipe AMattheis Vogel (Chevrolet). Já Rubens Barrichello, companheiro de Gama e bicampeão da categoria, chegou em 15º. O Motorsport.com faz a cobertura completa da etapa de Cascavel, no Paraná.

Resultado da corrida sprint da Stock Car em Cascavel:

Piloto Carro Equipe  
ARTHUR GAMA 9 Full Time Sports Toyota 30 voltas
JULIO CAMPOS 4 Crown Racing Toyota 2.752
JOÃO PAULO DE OLIVEIRA 7 Full Time Sports Toyota 4.397
FELIPE FRAGA 88 Eurofarma-RC Mitsubishi 13.714
DANIEL SERRA 29 Blau Motorsport Mitsubishi 16.472
LUCAS FORESTI 12 AMattheis Vogel Chevrolet 17.711
RAFAEL SUZUKI 8 TMG Racing Chevrolet 17.995
GABRIEL CASAGRANDE 83 AMattheis Vogel Chevrolet 19.691
BRUNO BAPTISTA 44 RCM Motorsport Mitsubishi 19.768
ENZO ELIAS 73 Scuderia Bandeiras Chevrolet 20.057
NELSIHO PIQUET 33 Scuderia Bandeiras Mitsubishi 20.711
RICARDO ZONTA 10 RCM Motorsport Mitsubishi 21.288
GUILHERME SALAS 85 Cavaleiro Sports Chevrolet 21.771
GIANLUCA PETECOF 101 Car Racing KTF Mitsubishi 23.047
RUBENS BARRICHELLO 111 Full Time Sports Toyota 23.177
CESAR RAMOS 30 Ipiranga Racing Toyota 25.723
ÁTILA ABREU 51 Scuderia Bandeiras Chevrolet 25.989
ZEZINHO MUGGIATI 38 Car Racing Sterling Toyota 26.487
RAFAEL REIS 301 Car Racing Sterling Toyota 31.932
FELIPE MASSA 19 TMG Racing Chevrolet 32.134
GAETANO DI MAURO 11 Eurofarma-RC Mitsubishi 32.495
THIAGO CAMILO 21 Ipiranga Racing Toyota 34.302
ALLAM KHODAIR 18 Blau Motorsport Mitsubishi 39.564
RICARDO MAURÍCIO 90 Cavaleiro Sports Chevrolet 41.328
VICENTE ORIGE 444 Scuderia Bandeiras Mitsubishi 41.588
DENIS NAVARRO 5 Cavaleiro Sports Toyota 46.455
HELIO CASTRONEVES 6 AMattheis Motorsport Chevrolet 47.167
LUCAS KOHL 95 Scuderia Chiarelli Chevrolet 47.221
ARTHUR LEIST 81 Crown Racing Toyota +5 voltas
FELIPE BAPTISTA 121 Car Racing KTF Mitsubishi +6 voltas
CACÁ BUENO 0 Scuderia Chiarelli Chevrolet Abandonou

Redação Motorsport.com Stock Car
