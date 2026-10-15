GAZOO Racing mira primeiras posições em nova passagem da Stock Car por Cascavel
Rafael Reis foi ao pódio na última etapa, correndo com Alberto Cattucci
Gazoo Racing
Foto de: Carsten Horst
A Stock Car dá sequência à temporada 2026 neste final de semana, quando vai até o Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel (PR), para a disputa da décima etapa do campeonato. Os pilotos da Gazoo Racing miram o pódio para avançar na tabela de classificação no antepenúltimo encontro da principal categoria do esporte a motor brasileiro neste ano.
A GAZOO Racing vem de pódio na última etapa, na corrida de endurance disputada em Brasília (DF), quando Rafael Reis e seu convidado, Alberto Cattucci, terminaram na segunda posição, em corrida que teve ainda o paranaense Alfredinho Ibiapina, com o carro número 80 nas cores da GR, terminando em quinto ao lado de Pedro Piquet, após liderarem a disputa.
“Cascavel foi uma pista em que, no início do ano, a gente evoluiu com o passar das atividades. Chegamos ao Q2 da classificação e ganhamos um aprendizado que nos ajudou a conquistar pódios e bons resultados na temporada. Agora, voltamos para lá mirando as primeiras posições”, disse Ibiapina, que tem dois pódios em seu ano de estreia na categoria máxima do esporte a motor brasileiro.
Também piloto da casa, o paranaense Ricardo Zonta coleciona cinco pódios em Cascavel e chega animado para buscar mais um bom resultado na pista com a curva mais desafiadora da temporada, o Bacião, em que os pilotos contornam a quase 200 km/h.
“Cascavel é uma pista de que eu gosto muito. Apesar de já ter conquistado alguns pódios lá, ainda me falta uma vitória. Nosso objetivo é lutar por um bom resultado e quem sabe nossa primeira vitória lá”, diz Zonta, que acelera o carro número 10 da Full Time.
Passadas nove etapas, a GAZOO Racing tem dois de seus pilotos ocupando lugares no top-10 da classificação do campeonato: Enzo Elias, que defende a TMG e soma 578 pontos, e Arthur Leist, que atua com um Corolla Cross GR-Sport, que acumula 572 pontos.
Os treinos livres da Stock Car em Cascavel serão disputados nesta sexta-feira. A classificação está marcada para 8h da manhã do sábado. No mesmo dia ocorre a primeira corrida, com largada prevista para 15h30. A segunda prova será realizada no domingo a partir de 12h10. As provas serão exibidas na Band, Bandsports e YouTube.
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