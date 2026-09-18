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Stock Car Brasília - Endurance

Giassi estreia na Stock Car ao lado de Orige em Brasília

Catarinense fará sua primeira participação na principal categoria do automobilismo brasileiro na etapa Endurance, marcada para os dias 26 e 27 de setembro

Editado:
Vicente Orige e Jeff Giassi

O automobilismo catarinense terá um novo representante na Stock Car. Jeff Giassi fará sua estreia na principal categoria do automobilismo brasileiro durante a etapa Endurance, marcada para os dias 26 e 27 de setembro, em Brasília. O piloto dividirá o carro com o também catarinense Vicente Orige, em uma prova que representa um novo capítulo em sua carreira.

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Diferentemente das corridas tradicionais da Stock Car, a etapa Endurance exige que os pilotos compartilhem o mesmo carro e administrem diferentes momentos da disputa, com estratégia, regularidade e trabalho em equipe como fatores importantes ao longo da prova.

Para Giassi, a oportunidade marca a chegada a um dos principais palcos do automobilismo nacional e traz o desafio de se adaptar rapidamente a uma nova categoria e ao equipamento. Ao lado de Orige, o piloto terá a missão de aproveitar os treinos e as voltas iniciais para ganhar conhecimento do carro e contribuir para o desempenho da dupla durante a corrida em Brasília.

“É um momento muito especial para mim. Chegar à Stock Car sempre foi um objetivo, e poder fazer essa estreia em uma etapa Endurance, dividindo o carro com o Vicente, torna tudo ainda mais especial. Sei que será um grande desafio, mas estou muito motivado para aproveitar cada volta, aprender o máximo possível e representar bem Santa Catarina”, afirma Jeff Giassi.

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