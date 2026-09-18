Giassi estreia na Stock Car ao lado de Orige em Brasília

O automobilismo catarinense terá um novo representante na Stock Car. Jeff Giassi fará sua estreia na principal categoria do automobilismo brasileiro durante a etapa Endurance, marcada para os dias 26 e 27 de setembro, em Brasília. O piloto dividirá o carro com o também catarinense Vicente Orige, em uma prova que representa um novo capítulo em sua carreira.

Diferentemente das corridas tradicionais da Stock Car, a etapa Endurance exige que os pilotos compartilhem o mesmo carro e administrem diferentes momentos da disputa, com estratégia, regularidade e trabalho em equipe como fatores importantes ao longo da prova.

Para Giassi, a oportunidade marca a chegada a um dos principais palcos do automobilismo nacional e traz o desafio de se adaptar rapidamente a uma nova categoria e ao equipamento. Ao lado de Orige, o piloto terá a missão de aproveitar os treinos e as voltas iniciais para ganhar conhecimento do carro e contribuir para o desempenho da dupla durante a corrida em Brasília.

“É um momento muito especial para mim. Chegar à Stock Car sempre foi um objetivo, e poder fazer essa estreia em uma etapa Endurance, dividindo o carro com o Vicente, torna tudo ainda mais especial. Sei que será um grande desafio, mas estou muito motivado para aproveitar cada volta, aprender o máximo possível e representar bem Santa Catarina”, afirma Jeff Giassi.

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