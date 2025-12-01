Grande final em Interlagos: Veja tabela do campeonato 2025 da Stock Car após Brasília
Dupla da Eurofarma RC luta pelo título no Autódromo José Carlos Pace
Com a vitória de Nelsinho Piquet na corrida principal e a de Felipe Fraga na sprint de Brasília, a grande final da temporada 2025 da Stock Car Pro Series será entre dois pilotos da mesma equipe: Gaetano di Mauro e o próprio Fraga, ambos da Eurofarma RC.
A jornada quase perfeita de Fraga em Brasília o levou a um total de 856 tentos, já com o descarte das cinco piores pontuações (60 ao todo).
Gaetano Di Mauro continua na luta pelo seu primeiro título na Stock Car. O companheiro de equipe de Fraga somou 40 tentos no fim de semana e chega à decisão com um total de 742 tentos, descartando 20.
A vantagem do piloto do Tocantins, contudo, é bastante considerável: 114 pontos separam os dois parceiros do time chefiado por Rosinei Campos, o ‘Meinha’, que tem mais outro grande motivo para comemorar: a Eurofarma RC confirmou, por uma etapa de antecipação, a conquista do 13º título de campeã por equipes da Stock Car.
Com 1451 pontos após a aplicação dos descartes, o time baseado em Pinhais (PR) não pode mais ser alcançado pela segunda colocada, a Crown Racing, com ainda 261 tentos em jogo na etapa final do calendário.
Após Brasília, quem deu grande salto na tabela foi Nelsinho Piquet, que agora é o terceiro colocado no campeonato com 666 tentos após os descartes, enquanto Arthur Leist é o quarto, com 649. Guilherme Salas aparece em quinto, com 640, seguido por Gabriel Casagrande, que agora soma 626. Enzo Elias é o sétimo da lista, com 608 tentos acumulados, à frente de Thiago Camilo, com 604. Julio Campos tem 552 e vai para a última etapa do ano em nono, e Rafael Suzuki fecha o top 10 do campeonato com 539 pontos válidos.
Pronta para coroar o grande campeão de 2025, a Super Final será disputada no fim de semana de 12 a 14 de dezembro no Autódromo Internacional José Carlos Pace, em Interlagos, São Paulo.
Classificação do campeonato após 11 etapas (após descartes)
1º Felipe Fraga, 856 pontos
2º Gaetano Di Mauro, 742
3º Nelson Piquet Jr., 666
4º Arthur Leist, 649
5º Guilherme Salas, 640
6º Gabriel Casagrande, 626
7º Enzo Elias, 608
8º Thiago Camilo, 604
9º Julio Campos, 552
10º Rafael Suzuki, 539
11º Felipe Baptista, 490
12º Ricardo Maurício, 472
13º Lucas Foresti, 461
14º Daniel Serra, 457
15º Allam Khodair, 456
16º Gianluca Petecof, 453
17º Cesar Ramos, 452
18º Rubens Barrichello, 448
19º Felipe Massa, 447
20º João Paulo de Oliveira, 443
21º Atila Abreu, 432
22º Cacá Bueno, 413
23º Arthur Gama, 397
24º Denis Navarro, 360
25º Ricardo Zonta, 353
26º Bruno Baptista, 325
27º Zezinho Muggiati, 301
28º Rafael Reis, 237
29º Lucas Kohl, 234
30º Helio Castroneves, 216
31º Vicente Orige, 183
