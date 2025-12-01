Com a vitória de Nelsinho Piquet na corrida principal e a de Felipe Fraga na sprint de Brasília, a grande final da temporada 2025 da Stock Car Pro Series será entre dois pilotos da mesma equipe: Gaetano di Mauro e o próprio Fraga, ambos da Eurofarma RC.

A jornada quase perfeita de Fraga em Brasília o levou a um total de 856 tentos, já com o descarte das cinco piores pontuações (60 ao todo).

Gaetano Di Mauro continua na luta pelo seu primeiro título na Stock Car. O companheiro de equipe de Fraga somou 40 tentos no fim de semana e chega à decisão com um total de 742 tentos, descartando 20.

A vantagem do piloto do Tocantins, contudo, é bastante considerável: 114 pontos separam os dois parceiros do time chefiado por Rosinei Campos, o ‘Meinha’, que tem mais outro grande motivo para comemorar: a Eurofarma RC confirmou, por uma etapa de antecipação, a conquista do 13º título de campeã por equipes da Stock Car.

Com 1451 pontos após a aplicação dos descartes, o time baseado em Pinhais (PR) não pode mais ser alcançado pela segunda colocada, a Crown Racing, com ainda 261 tentos em jogo na etapa final do calendário.

Após Brasília, quem deu grande salto na tabela foi Nelsinho Piquet, que agora é o terceiro colocado no campeonato com 666 tentos após os descartes, enquanto Arthur Leist é o quarto, com 649. Guilherme Salas aparece em quinto, com 640, seguido por Gabriel Casagrande, que agora soma 626. Enzo Elias é o sétimo da lista, com 608 tentos acumulados, à frente de Thiago Camilo, com 604. Julio Campos tem 552 e vai para a última etapa do ano em nono, e Rafael Suzuki fecha o top 10 do campeonato com 539 pontos válidos.

Pronta para coroar o grande campeão de 2025, a Super Final será disputada no fim de semana de 12 a 14 de dezembro no Autódromo Internacional José Carlos Pace, em Interlagos, São Paulo.

Classificação do campeonato após 11 etapas (após descartes)

1º Felipe Fraga, 856 pontos

2º Gaetano Di Mauro, 742

3º Nelson Piquet Jr., 666

4º Arthur Leist, 649

5º Guilherme Salas, 640

6º Gabriel Casagrande, 626

7º Enzo Elias, 608

8º Thiago Camilo, 604

9º Julio Campos, 552

10º Rafael Suzuki, 539

11º Felipe Baptista, 490

12º Ricardo Maurício, 472

13º Lucas Foresti, 461

14º Daniel Serra, 457

15º Allam Khodair, 456

16º Gianluca Petecof, 453

17º Cesar Ramos, 452

18º Rubens Barrichello, 448

19º Felipe Massa, 447

20º João Paulo de Oliveira, 443

21º Atila Abreu, 432

22º Cacá Bueno, 413

23º Arthur Gama, 397

24º Denis Navarro, 360

25º Ricardo Zonta, 353

26º Bruno Baptista, 325

27º Zezinho Muggiati, 301

28º Rafael Reis, 237

29º Lucas Kohl, 234

30º Helio Castroneves, 216

31º Vicente Orige, 183

Bortoleto CONTESTADO e as REAIS chances de NORRIS, VERSTAPPEN e PIASTRI | Apple TV no lugar da GLOBO?

Ouça versão áudio do Podcast:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!