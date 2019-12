Rubens Barrichello faria um teste nesta quinta-feira (26) o Autódromo Oscar Cabalén, em Córdoba, na Argentina, com um carro da Toyota da Super TC2000, com as presenças de Matías Rossi, seu novo companheiro de equipe na Full Time, e do astro local José ‘Pechito’ Lopez, além do presidente da Toyota Argentina, Daniel Herrero.

Mas, o que poderia ser uma grande festa, acabou tendo que ser cancelada. Devido à greve de seis horas dos pilotos da Latam Argentina, Rubinho acabou ‘preso’ no Brasil, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, de onde partiria.

Segundo o site Campeones, tentou-se encurtar o período em que Barrichello estaria na pista, mas o caos instalado no sistema aeroviário argentino impediu disso acontecer. Originalmente, ele testaria o carro em um período de cinco horas, do meio-dia às 17h, horário local.

Uma nova data para o teste será buscada nos próximos dias, mas não está definida de quando será.

