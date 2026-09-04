Há dez anos, Stock Car acelerava pela primeira vez no Circuito dos Cristais

Há dez anos, a Stock Car Pro Series escrevia o primeiro capítulo de sua história em Minas Gerais. Em 20 de novembro de 2016, a principal categoria do automobilismo brasileiro desembarcava em Curvelo para disputar uma corrida no Circuito dos Cristais. Uma década depois, o autódromo mineiro celebra a parceria com a categoria com a rodada dupla que será disputada neste final de semana.

As duas provas, que serão disputadas neste sábado e domingo, corresponderão à nona e a décima corridas da história da Stock Car na pista do interior mineiro. A estreia da categoria foi também no ano de inauguração do Circuito dos Cristais – que leva este nome por estar localizado em uma região cercada por reservas naturais de minérios, incluindo cristais, quartzo e ardósia.

O traçado permaneceu como o único palco mineiro do campeonato até 2024, quando Belo Horizonte recebeu uma etapa disputada em um circuito de rua montado na região do Estádio do Mineirão.

Uma estreia que entrou para a história

A primeira visita aconteceu na penúltima etapa do campeonato de 2016 e em meio à disputa pelo título. Felipe Fraga chegou a Curvelo como líder da temporada, exatamente como agora, em 2026, e escreveu seu nome nos primeiros registros da competição no Circuito dos Cristais.

Fraga conquistou a primeira pole position na pista mineira e venceu a corrida inaugural. Marcos Gomes terminou em segundo e Rubens Barrichello completou o primeiro pódio em Curvelo. O resultado deixou Fraga ainda mais perto de seu primeiro título na categoria, que seria confirmado na etapa seguinte, em Interlagos.

A segunda corrida daquele domingo teve um desfecho marcante. Barrichello liderava até a última curva da volta final, mas, apostando em uma arriscada estratégia de combustível, parou a poucos metros da bandeirada por pane seca. Ricardo Maurício aproveitou a situação, assumiu a liderança na reta de chegada e venceu, tornando-se o segundo piloto a triunfar no Circuito dos Cristais. O saudoso Tuka Rocha terminou em segundo, com Daniel Serra completando o pódio.

Um traçado diferente em 2017

Quando o campeonato voltou a Curvelo, em julho de 2017, pilotos e equipes encontraram um Circuito dos Cristais diferente. Avaliações realizadas depois da estreia apontaram a necessidade de mudanças em alguns pontos da pista e na estrutura de segurança do autódromo.

O traçado utilizado passou dos 4.420 metros da estreia para os atuais 3.330 metros. Mesmo com as modificações, Felipe Fraga voltou a conquistar a pole e venceu a primeira corrida. Na segunda, Gabriel Casagrande alcançou um resultado importante para sua carreira ao conquistar sua primeira vitória na Stock Car. Depois daquela passagem, Curvelo ficou fora do calendário até retornar em 2025. Na ocasião, as vitórias ficaram nas mãos de Gaetano Di Mauro e Cesar Ramos.

Pilotos que correram em 2016 seguem no grid em 2026

Uma década depois, muitos dos pilotos que participaram daquela estreia continuam no grid. Felipe Fraga, Allam Khodair, Thiago Camilo, Julio Campos, Gabriel Casagrande, Guilherme Salas, Ricardo Maurício, Rafael Suzuki, Cacá Bueno, Daniel Serra, Lucas Foresti e Ricardo Zonta estiveram no Circuito dos Cristais em novembro de 2016 e disputam a temporada atual.

O grupo reúne personagens importantes da história de Curvelo. Fraga foi o primeiro pole e vencedor. Ricardo Maurício também subiu ao degrau mais alto do pódio naquele primeiro ano e Casagrande voltou ao circuito em 2017 para conquistar sua primeira vitória na categoria.

Thiago Camilo, Julio Campos, Rafael Suzuki, Cacá Bueno, Daniel Serra, Lucas Foresti e Ricardo Zonta também conheceram o traçado original antes da remodelação realizada para 2017. Parte considerável do grid atual, portanto, experimentou na prática duas versões bastante diferentes do Circuito dos Cristais.

Dez anos depois

De lá para cá, a história de Curvelo no campeonato cresceu. Considerando também as provas de 2025 e da abertura da temporada 2026, o Circuito dos Cristais já recebeu oito corridas e teve seis vencedores diferentes.

Felipe Fraga lidera a estatística, com três vitórias. Ricardo Maurício, Gabriel Casagrande, César Ramos, Gaetano Di Mauro e Enzo Elias aparecem com um triunfo cada. Nas poles, Fraga também lidera, com duas, enquanto César Ramos e Gaetano Di Mauro têm uma cada.

A lista de pilotos que já subiram ao pódio em Curvelo é ainda maior. Fraga soma quatro aparições entre os três primeiros e Thiago Camilo, três. Daniel Serra, Ricardo Maurício, Rubens Barrichello e Gabriel Casagrande aparecem com dois pódios cada.

Os recordes da configuração atual foram estabelecidos em 16 de agosto de 2025. César Ramos registrou 1min20s571 em classificação, enquanto Thiago Camilo marcou 1min21s257 em corrida.

A transformação ao longo da década também pode ser vista nos carros. Na estreia de 2016, Felipe Fraga colocou um Peugeot 408 na pole e venceu a primeira corrida. Dez anos depois, Mitsubishi Eclipse Cross, Chevrolet Tracker e Toyota Corolla Cross formam o grid da atual geração de SUVs da Bradesco Stock Pro Series.

O capítulo mais recente dessa história foi escrito há poucos meses. Em março, Curvelo abriu a temporada 2026, com Enzo Elias vencendo a corrida sprint a bordo do Toyota Corolla Cross e Felipe Fraga levando o Mitsubishi Eclipse Cross à vitória na principal. Neste fim de semana, nos dias 5 e 6 de setembro, o Circuito dos Cristais receberá mais duas provas e chegará à marca de dez corridas realizadas em uma história iniciada há uma década.

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