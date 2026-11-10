Hankook destaca exigência de tração e frenagens intensas na penúltima etapa da Stock e TN no RS

O Autódromo do Velopark, em Nova Santa Rita (RS), recebe neste final de semana um dos momentos mais aguardados do automobilismo nacional na temporada 2026. A pista gaúcha acolhe a 11ª e penúltima etapa da Stock Car Pro Series, marcada pelo retorno da emblemática Corrida do Milhão, e a sétima e também penúltima rodada do campeonato da Turismo Nacional.

Para garantir a máxima performance dos grids, a Hankook Tire, fornecedora oficial de pneus de ambas as categorias, prepara uma operação completa para encarar os desafios do circuito de 2.278 metros.

Diferente da etapa anterior disputada em Cascavel — o traçado mais veloz do calendário —, o Velopark apresenta características diametralmente opostas: é uma pista bastante travada, com predominância de curvas lentas e retas curtas. Seu asfalto, de textura média e boa conservação, é considerado moderadamente abrasivo, exigindo leitura precisa de acerto por parte das equipes e bom gerenciamento térmico por parte dos pilotos.

“Esse tipo de superfície permite um desempenho constante dos pneus, mas exige atenção especial em dias de temperatura elevada, quando o desgaste tende a aumentar”, explica Leandro Figueiredo, Gerente Técnico de Qualidade e Garantia da Hankook Tire.

Por ser um traçado travado, o circuito impõe sequências de fortes desacelerações seguidas por retomadas de aceleração em baixa velocidade. Apesar do número reduzido de curvas de alta velocidade, existem picos concentrados de carga lateral em determinados trechos, exigindo firmeza e precisão dos pneus, sobretudo em cenários de pista fria ou molhada. Adicionalmente, as zebras elevadas do traçado surgem como um fator extra de esforço estrutural nas rodas e bandas de rodagem.

Para os desafios em asfalto seco, a Stock Car Pro Series e a Stock Series utilizam os pneus slick de alta performance Hankook Ventus F200, na medida 300/680 R18 e composto C55H. Já a Turismo Nacional compete com o modelo Hankook Ventus RS4 195/50 R15. A categoria dos carros de produção conta ainda com o diferencial de usar pneus de uso misto — os semislicks —, desenvolvidos para entregar aderência tanto em pista seca quanto em piso molhado.

As atividades no Velopark começam na sexta-feira (13), com treinos livres para a Turismo Nacional a partir das 9h00 e shakedowns da Stock Car Pro Series às 9h45. O primeiro treino oficial da Stock Car ocorre às 11h30, com a segunda sessão programada para as 14h15, encerrando o dia com a classificação da Turismo Nacional às 15h45.

No sábado (14), a classificação da Stock Car define o grid às 8h30. A Turismo Nacional realiza a Corrida 1 às 10h00 e a Corrida 2 às 16h00. A Corrida Sprint da Stock Car, com duração de 30 minutos mais uma volta, larga às 14h18. A programação atinge o ápice no domingo (15), feriado de Proclamação da República: a Turismo Nacional realiza a Corrida 3 às 8h18 e encerra sua rodada com a Corrida 4 às 14h00. O momento principal do final de semana acontece às 12h13, com a largada da Corrida do Milhão da Stock Car Pro Series, disputada em 50 minutos mais uma volta.

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

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