Hankook traz nova especificação de pneus para a Stock Car em Cascavel

A Hankook inicia as atividades para a segunda etapa da temporada 2026 da Stock Car Pro Series, no próximo final de semana, com importantes atualizações tecnológicas. O palco será o Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, conhecido por ser o traçado mais veloz do calendário, com médias horárias que superam os 170 km/h por volta. O fim de semana paranaense terá uma programação intensa com oito corridas, incluindo a segunda etapa do TCR South America e do TCR Brasil, além da rodada de abertura da Turismo Nacional, todas equipadas com a tecnologia global da fabricante.

A principal novidade para esta etapa é a estreia de uma nova especificação de pneus para a Stock Car. Após utilizar o modelo C54H na abertura em Curvelo, a categoria passa a adotar o novo Hankook Ventus F200 na especificação C55H. Embora o composto médio permaneça o mesmo, o pneu recebeu modificações importantes em sua estrutura interna. O objetivo é ampliar a aderência mecânica e o suporte lateral, oferecendo aos pilotos uma performance mais uniforme e segura, com menor queda de rendimento ao longo de seu desgaste. Além do ganho técnico, a nova construção permitiu uma redução de 900 gramas na massa de cada pneu – o que significa de 3,6 quilos a menos em cada carro.

Para garantir o controle rigoroso de cada componente, a Hankook trouxe também a tecnologia RFID (Identificação por Radiofrequência). Através de um microchip vulcanizado diretamente na estrutura do pneu, as informações são transmitidas para uma antena que armazena os dados técnicos. Essa solução é fundamental para o controle logístico e a rastreabilidade completa dos pneus utilizados pelas equipes durante a competição. Até então, o controle era realizado pela leitura de um código de barras, único para cada pneu.

Leandro Figueiredo, técnico de Garantia e Qualidade da Hankook, destaca os avanços trazidos pela nova especificação. “A introdução do modelo C55H em uma pista tão exigente quanto Cascavel é uma decisão estratégica para elevar o nível de competitividade. Trabalhamos em uma estrutura interna que favorece a tração e a estabilidade lateral, garantindo que o piloto tenha um pneu mais leve e eficiente do início ao fim do stint. A integração da tecnologia RFID complementa esse pacote, assegurando que toda a gestão técnica seja feita com precisão absoluta, algo essencial em um fim de semana com três grandes campeonatos dividindo a pista simultaneamente”, explica.

Além da Stock Car, os pneus Hankook Ventus F200 na especificação 260/600 R18 estarão em ação nos carros do TCR South America e TCR Brasil. Já a Turismo Nacional faz sua estreia no ano utilizando o modelo que fez sucesso entre os pilotos em 2025, esmagando todos os recordes anteriores da categoria, com os semi-slick Ventus RS4 - um pneu desenvolvido para entregar alta performance em categorias de carros de produção modificados.

A programação em Cascavel inclui duas corridas da Stock Car Pro Series – Sprint no sábado (28) e principal no domingo (29), com duas do TCR no domingo, além de quatro corridas da Turismo Nacional.

DOMÍNIO da APRILIA no Brasil: e aí, Márquez? DIOGO, problemas e BASTIDORES do Pódio Cast em Goiânia!

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