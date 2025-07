Stock Car: Histórico de Zonta no Velocitta e Petecof em terceiro no campeonato favorecem bons resultados

Depois de um hiato para a Stock Car resolver alguns problemas de confiabilidade dos novíssimos SUV da categoria, com adiamento de etapa e realização de testes coletivos, a categoria se prepara para a quarta etapa do calendário, no Velocitta. E a pista de Mogi Guaçu é o cenário ideal para Ricardo Zonta se unir a Gianluca Petecof entre os principais pontuadores da temporada 2025.

Enquanto o jovem da equipe Car Racing KTF ocupa a terceira posição na tabela de pontos, pois teve problemas no SUV #101 na abertura da temporada em Interlagos, o ex-F1 da equipe Shell-RCM busca se recuperar nos pontos, traduzindo performance em resultados. Zonta foi destaque nas três etapas do ano: classificou o SUV #10 na primeira fila em Interlagos e liderou corridas em Cascavel e Velopark. Mas nas três amargou panes em seu carro por motivos alheios à atuação da equipe.

Agora, em Mogi Guaçu, após quilometragem de testes extras na terça e quarta-feira, a expectativa é de uma etapa sem os problemas mecânicos que marcaram o início do calendário.

Nesse panorama, Zonta tem todos os ingredientes para voltar a levantar troféus. O competidor do SUV #10 tem histórico amplamente favorável no seletivo traçado de Mogi Guaçu. Ele é o maior vencedor da pista, com três triunfos e é também o piloto com maior quantidade de poles, três. Além disso, é o detentor do melhor tempo de volta em corrida na penúltima geração dos carros da Stock Car, além do recordista absoluto de tempo de volta na era dos sedans.

Ricardo Zonta (José Mario Dias) Foto de: Jose Mario Dias

Petecof, por sua vez, já escreveu seu nome na recente história dos novíssimos e modernos SUVs da geração 2025 da Stock Car, conquistando em Cascavel a vitória logo na segunda corrida do ano, em maio. Em sua temporada de estreia na equipe nova, o estreante do ano de 2023 aparece em um respeitável terceiro lugar na pontuação, apenas quatro pontos distante do vice-líder.

Inclusive, Petecof já tem pódio em Mogi Guaçu. Ele foi segundo colocado na corrida 1 em 2023, atrás apenas de Ricardo Zonta com o carro Shell #10.

A jornada deste fim de semana no interior paulista marca também o retorno da F4 Brasil, que correu pela primeira e última vez no ano no dia 4 de maio em Interlagos. A programação determina duas corridas da Stock Car, uma no sábado e outra no domingo, além da rodada tripla da F4 Brasil.

Gianluca Petecof (José Mário Dias) Foto de: Jose Mario Dias

“Estamos fazendo os treinos para melhorar as questões de confiabilidade que tem atingido todos os carros, especialmente na última etapa. Estamos otimistas. É uma pista onde sempre andei muito bem, com vitórias, pole e muitos pódios. O objetivo é começar com o pé direito, reiniciar o campeonato, porque já perdemos muitos pontos e até pódios. Por isso, estes treinos extras são muito importantes e, claro, buscando sempre a vitória!”, disse Ricardo Zonta.

“Essa semana está sendo um pouco diferente, com treinos desde terça-feira. Não me lembro de outra vez em que pilotei seis dias seguidos. Estamos em terceiro no campeonato e na briga pelo título, e quero dar sequência a essa campanha neste final de semana. Depois de todos os problemas que tivemos no Velopark, conseguimos um pouco de sorte e somamos pontos importantes para manter a terceira posição. Mas, agora, precisamos ser competitivos para nos aproximar do líder e focar em conquistar mais um pódio, saindo daqui ainda mais fortes para a próxima etapa", falou Gianluca Petecof.



Cronograma – Stock Car – Etapa 4 (Velocitta):

Quinta-feira, 17 de julho:

13:00 – 13:15 – Shakedown 1º grupo

13:20 – 13:35 – Shakedown 2º grupo

Sexta-feira, 18 de julho:

09:25 – 09:55 – Treino Livre 1 (1º grupo)

10:00 – 10:30 – Treino Livre 1 (2º grupo)

14:30 – 15:00 – Treino Livre 2 (1º grupo)

15:05 – 15:35 – Treino Livre 2 (2º grupo)

Sábado, 19 de julho:

10:15 – 11:05 – Treino Classificatório

14:10 – Corrida 1 (30 min + 1 volta)

Domingo, 20 de julho:

12:05 – Corrida 2 (50 min + 1 volta)

Cronograma – F4 Brasileira – Etapa 2 (Velocitta):

Quinta-feira, 17 de junho

08:10 – 08:50 – Treino Extra 1

08:50 – 08:55 – Treino Extra 1 Largada

11:25 – 12:05 – Treino Extra 2

12:05 – 12:10 – Treino Extra 2 Largada

16:00 – 16:40 – Treino Extra 3

16:40 – 16:45 – Treino Extra 3 Largada

Sexta-feira, 18 de junho

08:00 – 08:40 – Treino Livre 1

11:40 – 12:20 – Treino Livre 2

16:25 – 16:45 – Classificação

Sábado, 19 de junho

07:50 – Corrida 1 (30 min + 1 volta)

15:35 – Corrida 2 (20 min + 1 volta)

Domingo, 20 de junho

08:20 – Corrida 3 (30 min + 1 volta)

NOVOS REPÓRTERES, só 15 GPs na TV Globo, NARRAÇÃO, etc: DEBATE do tchau à Band. E MAX? Projeto Motor

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com #343:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!