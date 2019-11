Jovens pilotos de kart desejam boa recuperação para Tuka Rocha

Ex-piloto da Stock Car, referência do kartismo nacional e coordenador da Escola de Pilotagem do Senninha, Tuka Rocha sofreu graves queimaduras em acidente aéreo na Bahia, na última quinta-feira, e está hospitalizado em Salvador. Lutando pela vida, Tuka recebeu uma bonita homenagem na manhã deste sábado, pré-GP do Brasil de Fórmula 1.

Em manifestação de apoio a Rocha, 10 crianças manifestaram a torcida por boas notícias com a mensagem #ForçaTuka, ao lado de vários outros pilotos do Campeonato Paranaense de Kart. A competição acontece neste final de semana em Campo Mourão (PR).

Uma das promessas que deixou sua mensagem foi Augustus Toniolo, vice-campeão brasileiro de kart em 2019 e que começou sua carreira justamente na Tuka Rocha Racing School. O piloto de apenas 8 anos recebe diversos conselhos de Rocha para aprimorar seu desempenho. “Espero que o Tuka esteja bem. Estou torcendo muito pela recuperação rápida dele. Ele é um grande amigo para mim”, disse Augustus.

Quer ver Fórmula 2, Fórmula 3, Indy e Superbike de graça? Inscreva-se no DAZN e tenha acesso grátis por 30 dias a uma série de eventos esportivos. Cadastre-se agora clicando aqui.

Confira imagens da carreira internacional de Tuka Rocha: