Dono de uma carreira repleta de conquistas alcançadas no Brasil, Europa e especialmente no Japão, onde viveu por mais de 20 anos, João Paulo de Oliveira regressou ao seu país-natal para representar a Full Time Gazoo Racing e a Toyota na principal categoria do automobilismo nacional, a Stock Car Pro Series.

Paralelamente à sua nova jornada no Brasil, o paulista de 43 anos seguirá participando de provas na Terra do Sol Nascente, como vai ser o caso neste fim de semana, com as 24 Horas de Fuji. Considerando todos os deslocamentos necessários para encarar esse desafio, JP terá pela frente uma verdadeira “volta ao mundo”: em apenas 15 dias, terá percorrido uma distância superior à circunferência da Terra.

No intervalo de duas semanas, entre 21 de maio e 4 de junho, JP de Oliveira terá percorrido pouco mais de 41 mil quilômetros, somente em viagens de avião, pouco mais do que uma volta completa ao mundo – a circunferência da Terra na linha do Equador mede 40.060 km.

“Será bastante corrido, mas só posso agradecer por fazer aquilo que amo”, destacou o piloto, feliz em seu regresso ao esporte a motor brasileiro.

O longo período de viagens de JP teve início na quarta-feira passada (21), quando seguiu de São Paulo rumo a Cascavel (PR) para a disputa da segunda etapa da temporada da Stock Car.

De volta à capital paulista na noite de domingo, o piloto ficou poucos dias na sua cidade antes de voar rumo ao Japão para disputar uma das provas de longa duração mais tradicionais do país. Logo em seguida, Oliveira viajará de volta para o Brasil para disputar a etapa da Stock no Velopark, em Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul.

As viagens que João Paulo terá de percorrer nos próximos dias não o assustam, muito pelo contrário. “Lido com tudo isso de uma maneira muito positiva, sabe? Pra falar a verdade, nem penso muito no cansaço, mas sim no desafio e em fazer tudo com muita alegria e muito foco, também".

"Estou cuidando bem do meu corpo, tenho andado muito de bike, então estou bem preparado. Mas estou curioso pra ver como isso vai ser e se vai afetar minha condição física, já que é a primeira vez que vou emendar essa sequência Brasil, Japão e Brasil”, ressaltou.



Uma nova fase

Após muitos anos competindo no exterior, JP agora foca em sua carreira no Brasil. “Tem sido um ano de muitas novidades, muita coisa para aprender. Aqui na Stock Car tenho de entender melhor as pistas, os pneus, o formato de disputa do fim de semana, a forma como é feita a classificação… Então, fazemos muito mais treinos livres aqui do que estou acostumado no Japão, mas a classificação é mais curta em relação ao que estou habituado. Tudo é muito diferente, e preciso buscar assimilar isso agora”, pontuou.

“Muito feliz com essa nova fase e por estar aqui na Stock Car. Tudo é parte de um longo processo, mas muito motivado em andar na categoria que reúne os maiores pilotos do automobilismo brasileiro. Muito animado em poder desenvolver um bom trabalho com a Full Time, com a Toyota, nesta nova fase da categoria. Muito feliz com essa oportunidade e com esse novo desafio”, concluiu.

PIASTRI VENCE, MAX "ENLOUQUECE", HULK BRILHA E BORTOLETO FLERTA COM PONTOS! Rico e Motta analisam GP

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!